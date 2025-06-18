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İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldü mü? Resmi açıklama geldi

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldü mü? Resmi açıklama geldi

09:5118/06/2025, الأربعاء
G: 18/06/2025, الأربعاء
Yeni Şafak
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<p>İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad</p>
İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad

Soykırımcı İsrail ordusunun İran’a yönelik saldırısında Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ile çok sağda bilim insanı hayatını kaybetti. Terör devleti İsrail’in bu kez hedefin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve ailesi olduğu ileri sürüldü. Ahmedinejad’ın ofisinden ise bu iddialara ilişkin resmî açıklama geldi. Peki İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldürüldü mü?

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları altıncı gününde devam ediyor. İsrail ordusu, Tahran'da bir santrifüj üretim tesisine hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü. İran ise İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abbasi, konuya ilişkin bilgi verdi. İranlı yetkili, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti. Emniyet birimlerinin olayla ilgili inceleme başlattığını dile getiren Abbasi, düşen uçağın pilotuna ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami hayatını kaybetti. Terör devleti İsrail, çok sayıda bilim insanını da öldürdü.

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad öldürüldü mü?

Soykırımcı israilin İran’ın başkenti Tahran’da art arda gerçekleştirdiği suikast ve saldırılar gündemi sarsarken, bu kez hedefin eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve ailesi olduğu ileri sürüldü.

 Ahmedinejad’ın ofisinden yapılan resmî açıklamada, “Ahmedinejad’a suikast yapıldığı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Bu iddialar, hiçbir temele dayanmayan açık bir yalandır” denildi.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Musevi’nin konuşması, devlet televizyonunda yayımlandı. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Musevi, ülkesinin tarihte saldırı ve işgale boyun eğmediğini ifade etti.

"Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak." ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler." uyarısında bulundu.

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