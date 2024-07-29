AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DAKİKA: Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı 2024? Sosyal yardım ödemeleri...

Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar yeniden başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek ödemelerine 2022 yılında başlanmış olup, ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Ağustos ayında ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak eden hak sahipleri, "Aile Destek Ödemeleri sona erdi mi, uzatıldı mı, Ağustos ayında var mı? 2024 Aile Destek Programı ödemesi yapıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili detaylar.