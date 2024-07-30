AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DAKİKA GELİŞMELER: Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı 2024? Sosyal yardım ödemeleri...

Aile destek ödemesinin 2024 Ağustos ayında devam edip etmeyeceği, son durum bilgileriyle hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi soruları, Temmuz ayının sonlarına yaklaşırken gündemde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, ödemeler 2 yıldır hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyordu. Son olarak, Aile destek yardımı 11 Temmuz'da hesaplara geçti. Bu gelişmelerle birlikte, 'Aile Destek Programı bitti mi 2024?' sorusu da yeniden gündeme geldi. İlki 2022 yılında başlayan sosyal yardım desteğinin önümüzdeki aylarda devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Aile destek ödemesi uzatıldı mı 2024 son dakika? Aile Destek Programı bitti mi, devam edecek mi? İşte ayrıntılar...
Aile Destek Programı ödemeleri hakkında araştırmalar yeniden başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek ödemelerine 2022 yılında başlanmış olup, ödemeler her ay düzenli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Ağustos ayında ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak eden hak sahipleri, "Aile Destek Ödemeleri sona erdi mi, uzatıldı mı, Ağustos ayında var mı? 2024 Aile Destek Programı ödemesi yapıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuyla ilgili detaylar.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ'DA BİTTİ Mİ?
Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi ilgili bilgiler Bakanlık tarafından paylaşıldı.
Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
SON ÖDEMELER 11 TEMMUZ'DA HESAPLARA AKTARILDI
Aile Destek Programı uygulaması dahilinde son ödemeler 11 Temmuz günü hesaplara aktarıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını bildirdi.
Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayın ödemesiyle hanelere bugüne kadar toplam 88,2 milyar lira destek sağlandığını belirtti.