Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan aile destek ödemeleri, 2022 yılında dönemsel olarak başlatılmış ve 2024 yılının sonuna kadar devam etmişti. Binlerce kişinin faydalandığı bu desteklerin yeni yılda devam edip etmeyeceği merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri 2025'te devam edecek mi? Sosyal yardım programlarından olan Aile Destek Ödemesi Ocak ayında da olacak mı? İşte ayrıntılar...

1 /5 Aile destek ödemeleri, sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla devlet tarafından sunulan önemli bir yardım türüdür. 2025 yılına yaklaşırken, birçok vatandaş "Aile destek ödemesi 2025'te devam edecek mi?" sorusunu merak ediyor. Peki, aile destek ödemeleri hakkında son durum nedir? İşte detaylar...

2 /5 AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025’TE DE DEVAM EDECEK Mİ?

Gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" açıklamasında bulundu.



3 /5 Buna göre; Aile destek ödemelerinin 2024 yılının sonunda Aralık ayı itibarıyla sona ermesi bekleniyor.





4 /5 AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI, NE ZAMAN SON?

Aile Destek Programı ödemelerinin yıl sonunda bitmesi bekleniyor. Sosyal yardımın uzatıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.