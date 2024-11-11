"Aile destek ödemesi devam edecek mi, süresi uzatıldı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 aylık bir süre için başlatılan ve geçtiğimiz aylarda yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Paketi ödemeleri, Kasım ayı itibarıyla yeniden gündemde. Vatandaşlar, "Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularını sıkça sormaya başladı. Hane başına düşen gelire göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen bu destek ödemelerinin takvimi de yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Ödemesi ne zaman yapılacak, uzatılacak mı? İşte, merak edilen detaylar...

1 /7 "Aile destek ödemesi devam edecek mi, süresi uzatıldı mı? Ödeme miktarı değişecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödemeleri, her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Programın bitiş süresi yaklaştıkça, vatandaşlar "Aile Destek Programı ne zaman sona erecek?" sorusunu daha sık araştırmaya başladı. Kasım 2024 ödemelerinin ne zaman yapılacağı da merak konusu. İşte, Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili ayrıntılar…

2 /7 2024 KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK? Aile Destek Programı kasım ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak ödemeler genellikle ayın ikinci haftasında gerçekleştiriliyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3 /7 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR? Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

4 /7 AİLE DESTEK PAKETİ EKİM AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI Türkiye Aile Destek Programı Ekim ayı ödeme tarihleri ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan açıklama geldi. Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,7 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

5 /7 Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını aktardı.

6 /7 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR? a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1.250 TL ödenir. b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL’nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1.100 TL ödenir. c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL’nin üzerinde olup 1.372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950 TL ödenir. d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1.372,30 TL’nin üzerinde olup 5.667,37 TL TL’den az olan haneler için aylık 850 TL ödenir.