Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen bir destek paketi olarak, 2024 yılı sonuna kadar devam edecektir. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık 2024 ödemelerinin başladığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2024 yılı boyunca da bu ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak aktarılmaya devam edecektir. Aile Destek Programı’nın 2025 yılı için de devam edip etmeyeceği ve uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.