Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 288 engelli, 72 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı yapacağı belirtildi. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...