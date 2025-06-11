Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacak. Adaylar, sürekli işçi alımı başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı ne zaman bitecek, kimler nasıl başvurabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçi alımı yapacağını açıkladı. Yayımlanan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 288 engelli, 72 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı yapacağı belirtildi. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 360 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 360 sürekli işçi alımı için başvuru süreci başladı. Başvurular, 10 Haziran 2025 tarihinde açıldı ve 16 Haziran 2025 tarihinde saat 23:59’da sona erecek. Adaylar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi (www.iskur.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru süresinin uzatılmayacağı belirtilirken, adayların son günü beklemeden işlemlerini tamamlamaları öneriliyor.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 360 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecek.