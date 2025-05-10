Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan AGS sınavı için başvuruların nasıl yapılacağı ve başvuru ücreti merak ediliyor. 2025 yılında KPSS yerine AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları, sınavda başarılı olmaları halinde Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek. Peki, 2025 AGS başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? AGS başvurusu ödemesi nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar

1 /5 AGS başvuru kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre adaylar başvurularını https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek. Başvurular 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Peki, AGS ne zaman, nereden başvurulur ve başvuru ücreti ne kadar?

2 /5 AGS Başvuruları Başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulaması olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci 8 Mayıs 2025 itibariyle başladı. Adaylar, 20 Mayıs 2025'e kadar ÖSYM üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Geç başvurular ise 28 Mayıs 2025 tarihinde alınacak.

3 /5 AGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8-20 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM üzerinden alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN





4 /5 AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında 2025 AGS başvuru ücreti belli oldu. AGS başvuru ücreti 570 TL olarak yatırılacak.

