ÖSYM Başkanlığınca ilk kez uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS), AGS ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı tamamlandı. Sınavların sona ermesiyle birlikte, öğretmen adayları arasında en çok merak edilen konu, AGS ve ÖABT puanlarına göre yapılacak atamaların ne zaman gerçekleşeceği oldu. AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak öğretmen atamaları gerçekleştirilecek. Peki MEB Akademi Giriş Sınavı AGS ve ÖABT puanıyla 2025 öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS ile 10 bin öğretmen alımı branş dağılımı belli mi? Yeni öğretmen ataması ne zaman?

1 /6 ÖSYM Başkanlığı tarafından ilk kez gerçekleştirilen Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı'nın (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları başarıyla tamamlandı. Bu yeni uygulama ile birlikte öğretmen atamalarında uzun yıllardır aranan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı kaldırılmış oldu. Sınavların sona ermesiyle birlikte, öğretmen adayları arasında en çok merak edilen konu, AGS ve ÖABT puanlarına göre yapılacak atamaların ne zaman gerçekleşeceği oldu. Gözler şimdi, atama takviminin açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. Peki, AGS yeni öğretmen alımı ne zaman, branş dağılımı belli mi?

2 /6 AGS ve ÖABT Puanıyla Atamalar Ne Zaman? MEB öğretmen alımı takvimi, öğretmen adayları tarafından takip ediliyor. İlk 15 bin öğretmen alımı 7 Mayıs'ta tamamlandı. Milli Eğitim Akademisine 10 bin öğretmen ataması olacak.

3 /6 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında öğretmenlerin artık Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile alınmayacağını belirterek şöyle demişti: “2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. Bu sınav ilk defa 13 Temmuz 2025’te yapılacak. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız.”

4 /6 Tekin’in açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre; 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla öğretmen atamalarında KPSS şartı aranmayacak. Bu tarihe kadar eski yönetmelik geçerli olacak.

5 /6 Akademi Giriş Sınavı ile öğretmen ataması nasıl yapılacak? MEB-AGS puanı nasıl hesaplanacak AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek. Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak.