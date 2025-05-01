AGS başvuru tarihi 2025, MEB takvimi ile belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 yılında ilk kez hayata geçirilecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. Öğretmen adaylarının KPSS yerine katılacağı AGS sınavı ile Milli Eğitim Akademisi'ne alımlar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda binlerce öğretmen adayı, 2025 AGS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav hangi tarihte yapılacak sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM ile MEB AGS sınav takvimi.
Bu yıl ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS), yüzbinlerce öğretmen adayının gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 MEB AGS ne zaman? AGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? AGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?
Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.
AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
AGS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak. Sınavın başvuru ücreti de başvuru kılavuzunda yer alacak.
AGS başvurularının başladığı tarih olan 8 Mayıs'ta başvuru kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.
MEB AGS KAÇ SORU OLACAK, SINAV NASIL YAPILACAK?
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.
Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.
ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.
MEB AGS VE ÖABT KONU DAĞILIMI 2025 YAYINLANDI!
ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 2025 oturumları için konu dağılımları yayımlandı. İşte AGS dağılımı 2025;
AGS KONU DAĞILIMI 2025 İÇİN TIKLAYIN
AGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI
Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) için örnek sorular hazırlanmıştır.
Adaylar, sınava ilişkin örnek sorulara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
AGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN