Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Benzine 2 lira 6 kuruş indirim geldi. Değişiklik gece yarısı fiyata yansıtıldı. Bu kez de mazota indirim var. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 1,35 TL indirim bekleniyor. Peki 7 Mart 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?