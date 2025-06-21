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Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 21 Haziran 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 21 Haziran 2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları...

16:0821/06/2025, Cumartesi
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Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Üst üste gelen zamlara bir yenisi eklendi. Peki 21 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

Orta Doğu’da artan gerilim ve özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, petrol piyasasında arz güvenliği endişelerini derinleştirirken, petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI


İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 51.50 TL

Motorin: 54.72 TL

LPG: 25.09 TL



İstanbul Anadolu Yakası


Benzin: 51.35 TL

Motorin: 54.60 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:


Benzin: 52.16 TL

Motorin: 55.56 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:


Benzin: 52.49 TL

motorin: 55.91 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıtta indirim beklentisi


Son günlerde benzin ve motorine gelen zamların ardından bir indirim haberi geldi. Motorinde 24 Haziran 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde indirim bekleniyor.


ForInvest Haber'in sektörden edindiği bilgiye göre, 24 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,66 TL indirim bekleniyor. Son 1 haftada gelen zam tutarı motorinde 8,5, benzinde 4,5 TL oldu.

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