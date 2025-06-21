Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeye devam ediyor. Üst üste gelen zamlara bir yenisi eklendi. Peki 21 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç TL? Motorin kaç TL? İşte ayrıntılar...

1 /6 Orta Doğu’da artan gerilim ve özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, petrol piyasasında arz güvenliği endişelerini derinleştirirken, petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor.

2 /6 AKARYAKITTA GÜNCEL LİTRE FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 51.50 TL Motorin: 54.72 TL LPG: 25.09 TL





3 /6 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51.35 TL Motorin: 54.60 TL LPG: 24.49 TL

4 /6 Ankara:

Benzin: 52.16 TL Motorin: 55.56 TL LPG: 24.99 TL

5 /6 İzmir:

Benzin: 52.49 TL motorin: 55.91 TL LPG: 24.94 TL