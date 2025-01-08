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Önce benzinde şimdi de motorinde tabela değişti: 8 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Önce benzinde şimdi de motorinde tabela değişti: 8 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları

09:148/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı</p>
Akaryakıt fiyatları: Güncel benzin-motorin (mazot) ve LPG fiyatı

Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak sık sık değişiklik görülüyor. Bu dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine yapılan 1,27 TL’lik artışın ardından motorine de zam geldi. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 96 kuruş fiyat artışı yapıldı. Peki Motorin fiyatı ne kadar oldu? Benzin fiyatı kaç TL? İşte 8 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi.

Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum!

Benzine ve motorine zammı geldi?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Benzin fiyatlarına yeni yılın ilk zammı bekleniyor. Benzine yapılan 1,27 TL’lik artışın ardından motorine de zam geldi. Motorinin litresine gece yarısından itibaren 96 kuruş fiyat artışı yapıldı. Peki 8 Ocak 2025 benzin motorin (mazot) ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları.


İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.31 TL

Motorin litre fiyatı: 45.77 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL


İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.16 TL

Motorin litre fiyatı: 45.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 46.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

Motorin litre fiyatı: 46.82 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler

Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.

Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.

Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.

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