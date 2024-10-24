Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?

Son günlerde yakıt fiyatlarının üzerinde sık sık yaşanan değişimler yaşanıyor. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamlar, onların bütçesini etkiliyor. Özellikle son dönemlerde artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor. Ancak, petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda da benzin ve motorinde indirimler yaşanıyor.

25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 TL civarı zam gelmesi bekleniyor. Peki 24 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları: