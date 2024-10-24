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Benzin ve motorine zam mı geliyor? İşte 24 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine zam mı geliyor? İşte 24 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

09:2524/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Güncel akaryakıt fiyatları</p>
Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelere, döviz kurları ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak sık sık değişiklik görülüyor. Bu dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzin ve motorine zam bekleniyor. Benzine 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,87 TL, motorine ise 1,65 TL fiyat indirimi yapılmıştı. İşte 24 Ekim güncel akaryakıt fiyatları.

Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir için benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum!

Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?

Son günlerde yakıt fiyatlarının üzerinde sık sık yaşanan değişimler yaşanıyor. Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamlar, onların bütçesini etkiliyor. Özellikle son dönemlerde artan petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yükseliş gözlemleniyor. Ancak, petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda da benzin ve motorinde indirimler yaşanıyor.

25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 TL civarı zam gelmesi bekleniyor. Peki 24 Ekim 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42,85 TL

Motorin litre fiyatı: 41.91 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 41.84 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 42.44 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.71 TL

Motorin litre fiyatı: 42.94TL TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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