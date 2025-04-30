Güncel akaryakıt fiyatları ile indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında. Akaryakıt fiyatları son dönemde hareketli günlerden geçiyor. Güncel motorin ve mazot fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Bugün sabah itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 30 Nisan 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

1 /7 Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Akaryakıt indirimi veya zam haberleri, bütçelerini planlayan sürücüleri yakından ilgilendirmektedir. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

2 /7 Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına 30 Nisan 2025 itibariyle değişiklik yaşanmadı. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında ile Ansara ve İzmir'de benzin, motorin, LPG'de son durum...

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.16 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 45.36 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.39 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 45.01 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 45.24 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26.79 TL

5 /7 ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 45.77 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 46.17 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 27.29 TL

6 /7 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 46.13 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 46.51 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 27,24 TL