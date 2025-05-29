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ALES/2 geç başvuruları başladı! 2025 ALES geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ALES/2 geç başvuruları başladı! 2025 ALES geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

10:4029/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/2) 6 Temmuz'da düzenlenecek. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için ALES geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. ALES/2 geç başvurularında başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.Peki, ALES/2 geç başvuruları başladı mı, nasıl yapılır? ALES ücreti ne kadar? İşte ÖSYM 2025 ALES geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

Akademik kariyer hedefleyenler için büyük önem taşıyan ALES/2 2025 başvuru süreci 21 Mayıs'ta sona erdi. Ancak başvuru tarihini kaçıran adaylar için bir fırsat daha sunuluyor: ALES 2 geç başvuru tarihi 29 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?


ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs tarihleri arasında alındı. Normal zamanda başvuru sürecini kaçıranlar için ise geç başvurular 29 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:59'a kadar alınacak.

2025 ALES/2 GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuruları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?


Geç başvurularda ücret yüzde 50 artışla ödeniyor. Bu da 1175 TL'ye denk geliyor.

ALES/2 NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. Sınava dair giriş belgeleri de https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sınavdan 10 gün önce kadar adaylara sunulacak.


ALES/2 SONUÇ TARİHİ 2025


ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacak.



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