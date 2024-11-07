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ALES sınav yerleri açıklandı! 2024 ALES/3 ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

ALES sınav yerleri açıklandı! 2024 ALES/3 ne zaman, sınav yerleri nasıl öğrenilir?

15:577/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgesinde adayların sınava girecekleri yer bilgisi de yer alıyor. Peki; ALES/3 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır? ALES giriş belgesi ÖSYM AİS'te...

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Atanmaların tamamlanması ardından ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. 

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI


2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.


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ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?


Üçüncü ALES sınavı tarihini ÖSYM duyurdu. Yüksek lisans ve doktora adaylarının katılacağı ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek. ÖSYM'nin takvimine göre, 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024


17 Kasım: ALES/3

24 Kasım: BKUBTS

7 Aralık: İCRA

8 Aralık: İSG




15 Aralık: YDUS

21 Aralık: e-YDS

28-29 Aralık: Sayıştay


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