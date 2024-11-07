ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgesinde adayların sınava girecekleri yer bilgisi de yer alıyor. Peki; ALES/3 ne zaman, sınav yerleri nereden sorgulanır? ALES giriş belgesi ÖSYM AİS'te...
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Atanmaların tamamlanması ardından ALES sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI
2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 07 Kasım 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecektir.
ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
Üçüncü ALES sınavı tarihini ÖSYM duyurdu. Yüksek lisans ve doktora adaylarının katılacağı ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek. ÖSYM'nin takvimine göre, 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2024
17 Kasım: ALES/3
24 Kasım: BKUBTS
7 Aralık: İCRA
8 Aralık: İSG
15 Aralık: YDUS
21 Aralık: e-YDS
28-29 Aralık: Sayıştay