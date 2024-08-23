Altın fiyatları son durum, gram ne kadar, çeyrek kaç TL? Altın düştü mü çıktı mı? sorusu yatırımcı tarafından merak konusu. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcının takibinde. Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine odaklandı. Bugün alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" soruları için kuyumcu ve Kapalıçarşı gündemini yakından takip ediyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? Altın alınmalı mı satılmalı mı? İşte, 23 Ağustos 2024 Cuma güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları hakkında güncel bilgiler ve analizler. Gram altın, çeyrek altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, altın yatırımı, altın düştü mü, altın çıktı mı, altın analiz haberleri yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin yakından ilgilendiği bir konu olmaya devam ediyor. Altın, yatırımcılar için güvenli liman olarak kabul edildiğinden, küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve jeopolitik gerilimler anlık altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir.
Kapalıçarşı’da altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel çeyrek ve anlık gram altın fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 2.721,26 TL
Gram altın satış fiyatı 2.721,58 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 4.503,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 4.570,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 18.034,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 18.199,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 9.031,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 9.127,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.528,47 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.554,75 TL
22 AYAR ALTIN TL/Gr BUGÜN NE KADAR?
22 Ayar Altın TL/Gr alış fiyatı 2.526,68 TL
22 Ayar Altın TL/Gr satış fiyatı 2.667,81 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 18.311,81 TL
ATA Altın satış fiyatı 18.778,32 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 17.767,85 TL
Tam altın satış fiyatı 18.122,80 TL
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altın cephesindeki fiyat gelişmelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyonunun açıklanması sonrası altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu.
Finans uzmanı Memiş, gram altın için 3 bin 500 TL'yi işaret ederek tarih verdi. Yatırımcıların merak ettiği değerlendirmeler şöyle.
Ons altın 2 bin 457 dolar seviyesinde. Enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi. Ons altın tarafında 2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Ortadoğu'da gerilim artarsa 2 bin 520 - 2 bin 540 dolar seviyeleri var yukarda.
Biraz da Fed'e odaklandık. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. 2 bin 600 devamında 3 bin dolar seviyesiyle ilgili beklentimde değişiklik yok.
Gram altın fiyatı bu hafta serbest piyasalarda 2 bin 705 lira seviyesini 2 kez test etti. Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi. Tekrar ons altını takip etmeyi sürdüreceğiz.
Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim. Yıl sonu öngörümüz 3 bin 3 bin 500 lira aralığı.
İslam Memiş resmi X hesabından yaptığı açıklama da, “Sarrafiye grubu altınlar da yıl sonu beklentim şu şekildedir:” diyerek beklentilerini tek tek sıraladı. İslam Memiş yaptığı paylaşım ile yıl sonu beklentilerini;
Çeyrek altın için 5.000 TL
Yarım altın için 10.000 TL
Tam altın için 20.000 TL
Cumhuriyet altını için 20.500 TL
Bilezik için de 2.870 TL olarak açıkladı.
Altın Yatırımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için bazı ipuçları:
Piyasaları Takip Edin: Günlük altın fiyatlarını ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyin.
Uzun Vadeli Düşünün: Altın genellikle uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir.
Farklı Yatırım Araçlarını Değerlendirin: Yalnızca fiziksel altın değil, altın fonları ve altın hesapları gibi farklı yatırım araçlarını da göz önünde bulundurun.