Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Trump'ın açıklamalarıyla birlikte altın fiyatları nötr seyir izlemeye devam ediyor. İslam Memiş yatırımcıyı uyardı. "O beklediğimiz 2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmalar öyle ya da böyle gerçekleştirecek. Sessizce kenarda beklemeye devam edin.” diyerek tahminini paylaştı. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 11 Mart Salı çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.407,75 TL Gram altın satış fiyatı 3.408,25 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.626,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.677,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 22.438,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 22.606,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 11.254,00 TL Yarım altın satış fiyatı 11.350,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.146,98 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.173,07 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 22.827,68 TL ATA Altın satış fiyatı 23.399,90 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 22.133,58 TL Tam altın satış fiyatı 22.566,74 TL

10 /18 Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından Youtube kanalında bu kararın altına etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş'in tahmin ve öngörüleri şöyle:



11 /18 "Altının ons fiyatı 2920 dolar seviyesinde ve şu an itibariyle ons altın tarafında hiç kımıldama görmüyoruz. Yani Euro-Dolar paritesinde yükselişler gördük. Borsada düşüşler gördük. Dolar indeksinde sert düşüşler gördük. Petrol fiyatlarında düşüşler gördük. Ne hikmetse altın fiyatlarında bu hafta hiç kımıldama görmedik. Hiç hareket görmedik. Aşağıda 2895 dolar seviyesi var. Yukarıda direnç seviyesine bakalım.

12 /18 2925 dolar direnci var. Bu bant aralığında 30 dolarlık bant aralığında oyalanmaya devam ediyor. Bir kırılım mutlaka gerçekleşecek. Ya yukarıda 2968 dolar seviyesi var ya da aşağıda 2868-2858 dolar destek seviyeleri var. Amerika'dan önemli bir veriyi takip edecektik. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Ve piyasaların beklentisi doğrultusunda geldiği için de bir kırılım altın fiyatlarında, gümüş fiyatlarında görmedik.

13 /18 Peki biz ne yapıyoruz altın tarafında? Tabi ki dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Kenarda sessizce bekliyoruz. O beklediğimiz 2800 dolar seviyesinin altında sarkmaları ör ya da böyle gerçekleştirecek. Sessizce kenarda beklemeye devam ediyoruz. Gram altın TL fiyatı şu an serbest fiyatlarda 3.480 TL seviyesinde gram altın. Yine 3.400-3.500 TL aralığında dalgalanmaya devam ediyor ve gram altın tarafında tekrar ons altın nedenli geri çekilme beklediğimiz için bu tarafı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

14 /18 Çok ilginç bir haftayı geride bırakıyoruz. Çok ilginç bir hafta, çok heyecanlı bir haftayı geride bırakıyoruz. Veri akışlarının yoğun olduğu bir hafta oldu. Sürpriz yükselişlerinin olduğu bir hafta oldu. Tabii ki 2025 yılıyla alakalı ajandamızda ne yazıyordu? Öngörülemeyen çok karışık bir yıl olacak 2025 yılı ve nitekim de yılın ilk çeyreğindeyiz.

15 /18 Oldukça karışık bir dönem bizi piyasaları takip ettirdi ve bundan sonraki süreçlerde yine sürpriz gelişmeleri geve bir piyasa karşımızda olmaya devam edecek. Yine bizim kuralımız altın kuralımız geçerlini korumakta uzun vadeli bir yatırımcı olacağız. Birikimlerimizi çeşitlendireceğiz ve mümkün olduğunca kısa vadeli ve kaldıraçlı işlem yapmayacağız. Budur."

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

