Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu

Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları bu haftaya yataya yakın düşüşle başladı. ABD'li dev banka Goldman Sachs ons altın için 4 bin dolara doğru yükseliş olabileceğin açıkladı. Goldman analistleri altının bu yılın sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara yükseleceğini ve fiyatların 2026 ortalarında ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörürken, UBS stratejisti Joni Teves Aralık 2025'e kadar ons başına 3.500 dolara işaret etti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yatırımcılara yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, “Ticaret savaşlarının yeniden başlaması, piyasalardaki manipülasyonlar ve fiziki talepteki artış, ons ve gram altında yıllık hedeflerin ilk 4 ayda gerçekleşmesini sağladı. Daha önce ‘nakite ihtiyacı olmayan beklesin’ demiştim. Bugün artık altın için satış zamanı gelmiştir diyorum.”







