2024 yılında 5 bin dolara kadar bir kilogram altında işçilik vardı. Daha sonra 3 bin dolara indi. Yılın son çeyreğinde de bin dolara kadar geriledi ve özellikle yine bu işçiliklerin şubat ve mart ayında ilk önce 2 bin 400 dolara daha sonra bir kilogram külçe altının işçilik ve talepten dolayı 2 bin 800 dolara kadar yükseldiğini gördük. O yüzden Türkiye’de gram altın tarafında üç tane fiyat var. Televizyondan gördüğünüz gram altın fiyatı, (bunun hiçbir geçerliliği yok) bankalarda alım satım yaptığınız gram altın fiyatı ve kuyumculardan alım satım yaptığınız fiyat farkı. 3 tane fiyat var. Bu döviz için de geçerli altın içinde geçerli. Eğer ithalat yasağı gelmeseydi iki tane fiyat farkı olacaktı. Burada asıl istismar paketli gram altınların sahtesini üretip, düşük ayarını üretip, internette, piyasada satılması."