Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Ons altın tarihinde ilk kez 3000 dolar düzeyinin üzerini test ederek rekor kırdı. Uzmanlar, Trump’ın Yemen’e karşı başlattığı hareketle, piyasaların ve emtia fiyatları ile küresel ticaretin etkileneceğine dikkat çekiyor. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 16 Mart Pazar çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.515,47 TL
Gram altın satış fiyatı 3.516,66 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 5.753,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 5.811,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 22.942,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 23.146,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 11.506,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 11.621,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.211,61 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.236,72 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 23.411,06 TL
ATA Altın satış fiyatı 23.997,60 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 22.701,64 TL
Tam altın satış fiyatı 23.145,62 TL
Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından Youtube kanalında bu kararın altına etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş'in tahmin ve öngörüleri şöyle:
"Ons altın tarafında ABD'de açıklanan enflasyon verisinden sonra yükseliş geldi. Yine bu yükseliş bu hafta devam edecek gibi duruyor. Ons altının muhtemelen 2.965-2.980-3.000 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam ettirebilir.
Ancak biz yine dolar tarafında beklemeye ve altın tarafından uzak durmaya devam ediyoruz. Biz bu fiyatlardan altın almıyoruz. Gram altın TL fiyatı üzerinden işlem yapmadığımız için gram altın yatırımcısı almak isteyen alabilir. Onlara bir şey diyemem. Yorum yapamam. Gram altın şu an da 3.510 lira seviyesinde. Burada direnç seviyesi olarak 3.535 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz.
Gümüşün ons fiyatı 33,22 dolar seviyesinde. Yine burada teknik olarak 32,80 dolar destek seviyesi devamında 32,50-32,40 gibi destek seviyeleri var. Bunu takip etmeyi sürdüreceğiz. Gram fiyatında da 38 lira 98 kuruş seviyesi var. Malum bu hafta 39 lira seviyesi üzerine yükselmişti. Tekrar geriledi. Yıl içinde 40 ve üzerindeki rakamları beklemeye devam edeceğiz. Yaklaşık 5 yıldır 2020 itibariyle sizlere hep şunu söyledim. Fiziki altınlara sahip olan son nesil biziz. Geçen yıl yarım gram altınların üretimi yasaklandı. Bu yıl muhtemelen çekili altınların üretimi yasaklanacak. Seneye bakalım ne yasaklanacak. Siz buna sektörde yeni bir düzenleme olarak görün. Kayıt dışı ekonomiyi desteklemek olarak görün. Ama ben de bunun adını "yeni dünya düzeni" olarak koyayım."
SAHTE GRAM ALTINA DİKKAT!
Son yıllarda vatandaş, fiziki altın yatırımcısı tarafında neden çekili altınları tercih etti? Zamanında paketli ve gram altınları geçen yıl ve ondan önceki yıllarda ekstra 100-150 lira işçilik koymuşlardı. Ben de diyorum ki paket altınları almayın çekili altınlar daha ucuz. Çünkü herkes kafasına göre işçilik koyuyordu. Vatandaş da dolayısıyla astar altınları tercih etti.
2024 yılında 5 bin dolara kadar bir kilogram altında işçilik vardı. Daha sonra 3 bin dolara indi. Yılın son çeyreğinde de bin dolara kadar geriledi ve özellikle yine bu işçiliklerin şubat ve mart ayında ilk önce 2 bin 400 dolara daha sonra bir kilogram külçe altının işçilik ve talepten dolayı 2 bin 800 dolara kadar yükseldiğini gördük. O yüzden Türkiye’de gram altın tarafında üç tane fiyat var. Televizyondan gördüğünüz gram altın fiyatı, (bunun hiçbir geçerliliği yok) bankalarda alım satım yaptığınız gram altın fiyatı ve kuyumculardan alım satım yaptığınız fiyat farkı. 3 tane fiyat var. Bu döviz için de geçerli altın içinde geçerli. Eğer ithalat yasağı gelmeseydi iki tane fiyat farkı olacaktı. Burada asıl istismar paketli gram altınların sahtesini üretip, düşük ayarını üretip, internette, piyasada satılması."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.