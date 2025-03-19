"Ben de kamuoyuna şu rakamları duyurmuştum; 3000-3500 dolar ons altın, 4000-4500 TL gram altın. Bu benim beklentimdi. Ancak son üç ayda o kadar agresif bir yükseliş var ki, artık altın fiyatları köpük balon fiyatlamasına dönüşmüş durumda. O yüzden biz dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Bu, büyük yatırımcılar için geçerli."