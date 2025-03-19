Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın yatırımcıları altın aylarını geçirirken rekor serisi durmadan devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi rekor üstüne rekor kıran ons ve gram altın tarihi yüksek seviyelere tırmandı. Peki altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 19 Mart Çarşamba çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 3.594,15 TL
Gram altın satış fiyatı 3.594,64 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 5.886,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 5.937,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 23.472,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 23.650,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 11.772,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 11.874,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.279,13 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.313,02 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 23.758,69 TL
ATA Altın satış fiyatı 24.353,75 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 23.038,73 TL
Tam altın satış fiyatı 23.489,12 TL
Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Memiş, dünya genelindeki altın madenlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceğini belirterek, fiziki altına sahip yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Altına olan talebin hızla arttığını ifade eden Memiş, bilim insanlarının dünya çapındaki altın rezervlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceği öngörüsüne dikkat çekti.
Memiş, altın yatırımcıları için kritik uyarılarda bulunarak, gelecekte fiziki altına erişimin zorlaşacağına işaret etti. "Fiziki altına dokunup alabilen son nesil biziz" diyen Memiş, ilerleyen yıllarda altının günlük hayattan tamamen çekileceğini ve sadece müzelerde sergilenen bir değer haline geleceğini savundu.
Küresel ekonomideki dönüşüm sürecine dikkat çeken Memiş, nakitsiz bir dünya düzenine geçişin etkisiyle, altın gibi sınırlı varlıkların bireysel olarak bulundurulmasının yasaklanabileceğini öne sürdü. Uzman isim, altının uzun vadede değer kazanmayı sürdüreceğini belirterek, döviz ve altın cinsinden borçlanmanın risk taşıyabileceğini ifade etti. "Döviz veya altın geliri olmayanlar, bu para birimlerinde borçlanmaktan kaçınmalı.
Ancak Türk lirası ile borçlanmakta bir risk görünmüyor." şeklinde konuştu. Memiş, altının gelecekteki fiyatlanmalarını değerlendirerek beklediği rekor seviyeleri açıkladı. "Ons altın ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 2024 yılının son çeyreğinde, kasım ayında, 25 yılın öngörüsünü paylaşmıştım" diyerek, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini şu şekilde ifade etti:
"Ben de kamuoyuna şu rakamları duyurmuştum; 3000-3500 dolar ons altın, 4000-4500 TL gram altın. Bu benim beklentimdi. Ancak son üç ayda o kadar agresif bir yükseliş var ki, artık altın fiyatları köpük balon fiyatlamasına dönüşmüş durumda. O yüzden biz dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Bu, büyük yatırımcılar için geçerli."
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.