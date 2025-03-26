İslam Memiş'in açıklamaları şöyle; "Altın fiyatları son günlerde sert hareketler sergiliyor. 4000 TL seviyesini gören gram altın, piyasa kapalı olduğu için bu seviyeden işlem göremedi. Ancak yükseliş eğilimi devam ediyor.

Gram altın fiyatı kısa sürede 4000 TL seviyesine ulaştı. Şu an 3750 TL civarında seyrediyor. Ancak ons altının 3000 dolar seviyesinin üzerine yerleşme çabası, gram altında yeni zirveleri gündeme getiriyor. Yıl içinde 4500 TL seviyesinin görülmesi artık sürpriz değil.