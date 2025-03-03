Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda yaşanan hızlı yükselişin ardından sert bir geri çekilme yaşadı. Son üç günde 155 TL’ye varan değer kaybı ile dikkat çeken altın piyasası, yatırımcıları tedirgin etti. Peki altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 3 Mart Pazartesi çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.362,02 TL Gram altın satış fiyatı 3.362,33 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.518,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.572,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 22.006,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 22.198,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 11.036,00 TL Yarım altın satış fiyatı 11.144,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.087,27 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.113,29 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 22.248,65 TL ATA Altın satış fiyatı 22.812,90 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 21.574,44 TL Tam altın satış fiyatı 22.002,97 TL

10 /18 Altın yorumu: 2025'te altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın fiyatlarında son dönemdeki rekor artış, yatırımcıları “Almalı mı, satmalı mı?” sorusuyla baş başa bırakırken, İslam Memiş Mart ayında yaşanabilecek sert düşüşe karşı yatırımcıları uyardı.



11 /18 Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının Mart ayında sert bir düşüş yaşayabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Memiş, özellikle ons altındaki 400 dolarlık yükselişin ardından bir düzeltme hareketi beklediklerini belirterek, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. “Şu an ons altın 2877 dolar seviyesinde,

12 /18 Ancak bizim beklediğimiz düşüşler mi veya geri çekilmeler mi? Teknik olarak kar satışları var. Ama bizim beklediğimiz düşüşleri malum biliyorsunuz. Önce 2800 dolar seviyesinin altından sarkması gerekiyor.

13 /18 2770, 2720 ve devamını daha sonra konuşacağız. Ama iki kritik destek seviyemiz var. 2770 ve 2720 dolar seviyeleri. O kar satışları ile teknik olarak düzeltmeler yaşanıyor ama aşağıda tekrar boşluk alanlar var ve biz panik yapmıyoruz.

14 /18 Ons altın 2800 dolar seviyesinin altına sarkınca ben size işaret vereceğim. Kademeli alıma başlayacağız biz yol arkadaşlarımızla. 2770 dolar seviyesi gelince diyeceğim ki hadi hazırlayın çantalarınızı başlıyoruz. Gram altın da 4 gün içinde 135 liralık bir kayıp yaşadı.







15 /18 Ons altındaki geri çekilmeyle birlikte gram tarafında da 3.400'ün altına sarkmalar bekliyoruz. Bunun akabinde 3380, 3350 gibi rakamları kademeli olarak bekliyoruz. Gram altın tarafında şu an için şahsen alım yapmayı düşünmem. Temmuz ayında 3700-3800 yılın ikinci yarında da 4000-4500 TL beklentimiz devam ediyor, gram altın cephesinde."

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

