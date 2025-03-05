Neden oldu? Neden 2900 dolar seviyesine yukarı yönlü kırdı?

Çünkü Amerika'ya karşı vergiyle alakalı misilleme haber akışları geldi. Trump yine %15 olan, %20 olan vergileri yine arttırdı. Ve ticaret savaşları hız kesmeden devam ediyor. Avrupa ve birçok ülkede Amerika'nın vergilerini arttırdı ve dolayısıyla burada da ticaret savaşı başladı. Bu gerilimle birlikte 2900 dolar direnç seviyesi yukarı yönlü kırıldı.

Biz bu hafta aşağıda 2830 yukarıda 2900 dolar aralığını haftalık bazda takip ediyoruz. Beklemeye de yine devam ediyoruz. Ancak ticaret savaşlarının hızlıca devam etmesi Trump'ın yeni söylemleriyle birlikte 2920 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın var karşımızda.