Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Son haftalarda yükselişi duran ve bir miktar düşen altında yeniden hareketlilik başladı. TÜİK verilerine göre külçe altın, ilk çeyrekte yüzde 10.90, altı aylık dönemde 13.83 ve yıllık değerlendirmede de yüzde 22.2 reel getiri sağladı. İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. Peki Altında düşüş devam edecek mi? Altın fiyatları ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? Kuyumcularda altın ne kadar? 9 Nisan Çarşamba çeyrek, cumhuriyet yarım altın fiyatı...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.688,24 TL Gram altın satış fiyatı 3.688,83 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 6.172,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 6.240,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 24.615,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 24.840,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 12.346,00 TL Yarım altın satış fiyatı 12.478,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.445,21 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.474,83 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 24.969,09 TL ATA Altın satış fiyatı 25.600,78 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 24.212,45 TL Tam altın satış fiyatı 24.691,87 TL

10 /18 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın ve ons altın ile ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

11 /18 Altında kısa vadede sert düşüşler görüleceğini söyleyen Memiş, "Altın alacaklar, almayı ihmal etmiş olanlar veya fırsat kollayanlar önümüzdeki aylarda fırsat bulacaklar" diye konuştu. Memiş, ons ve gram altına ilişkin tahminlerini şu ifadelerle paylaştı: "Vergi tarifelerinin etkisi var küresel piyasalarda. Korku ve panik satışı var. Altın fiyatları da bundan nasibini aldı. Trump'ın vergi kararı altındaki tarifeleri küresel piyasalardaki, küresel borsalarda ve özellikle Amerikan borsalarında sert düşüşlere neden oldu.

12 /18 Piyasalarda endişe var. 3 Trilyon dolar civarında ABD borsalarında erime gördük, emtia fiyatlarında düşüşler gördük. Gümüş yüzde 7 civarında değer kaybetti, altın ise yüzde 2,5 civarında değer kaybetti.

13 /18 Altında şimdi dinlenme zamanı. Kısa vadede sert düşüşler göreceğiz. Altın alacaklar, almayı ihmal etmiş olanlar veya fırsat kollayanlar önümüzdeki aylarda fırsat bulacaklar.

14 /18 Ancak Haziran'a kadar beklenen bu sert düşüşlerle yeni bir yol açılacak altında. Ticaret savaşları gibi jeopolitik gerilimler birçok belirsizlikler tekrar piyasalarda fiyatlanacak.









15 /18 Bu yılla alakalı trendimiz 4 bin 500 lira seviyesi... 12 aylık süreç içinde gram altındaki hedef 6 bin lira seviyesi. Ons altın tarafındaki hedefimiz de 4 bin 250 dolar seviyesi."

16 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.

17 /18 Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

