Dolayısıyla bu işçiliklerden faydalanmak gerek. Ancak ithalat yasağı tamamen kalkarsa, kota uygulaması tamamen ortadan kalkarsa çok iyi olur altın yatırımcıları için. Çünkü dünyada en pahalı altını biz aldığımız için işçilik farklarının kalkması iyi olacaktı. Ancak bu kota uygulaması ve ithalat yasağı devam ettiği için bu işçilik farkları 20 Ocak itibariyle tekrar geri gelecek. Tekrar pahalı altın almaya devam edebiliriz. Bunu bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu fırsatlar da her zaman gelmeyebilir."