Altın fiyatlarında tarihi rekorlar kırılıyor. Ons altın 3 bin 400 doları, gram altın ise 4 bin 200 TL'yi aştı. Küresel belirsizlikler, enflasyon beklentisi, doların değer kaybı ve düşük faiz ortamı gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle altın fiyatlarında son dönemde önemli bir yükseliş yaşanmakta. İşte altın fiyatlarının yükselmesinin ve düşmesinin nedenleri?
Altın fiyatlarının yükselmesinin birkaç temel nedeni vardır ve şu anda gram altının 4200 TL’yi aşması da bu nedenlerin bir kombinasyonuna işaret ediyor. Artan enflasyon endişeleri, yatırımcıların paralarının değerini korumak amacıyla altına yönelmesine neden oluyor. Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülür. İşte güncel artışın arkasındaki başlıca faktörler:
Küresel Belirsizlik ve Güvenli Liman Talebi
Altın, ekonomik ve jeopolitik belirsizlik zamanlarında "güvenli liman" olarak görülür. Özellikle:
Ortadoğu’daki çatışmalar (örneğin İsrail-İran gerilimi),
Ukrayna-Rusya savaşı gibi jeopolitik krizler,
ABD-Çin gerginliği gibi uzun vadeli riskler, yatırımcıların altına yönelmesine neden olur.
Dolar Endeksi ve ABD Tahvil Faizleri
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimine ne zaman gideceği konusunda belirsizlik yaşanıyor. Faiz beklentileri düştükçe:
Altının ons fiyatı artıyor. Bu da gram altına doğrudan yansıyor.
Türkiye’de gram altın fiyatı, sadece ons altın fiyatına değil, aynı zamanda dolar/TL kuruna da bağlı. Dolar yükseldikçe gram altın, ons altın yerinde dursa bile değer kazanıyor.
Merkez Bankaları ve Yatırım Fonları Alımları
Dünyada birçok merkez bankası (özellikle gelişen ülkelerdeki) son 2 yılda rekor seviyede altın alıyor. Bu da talebi ve fiyatı artırıyor.
Arz Kısıtları ve Madencilik Maliyetleri
Altın madenciliği zorlaştıkça ve çevresel/jeopolitik nedenlerle üretim zorlandıkça, arz azalıyor ve bu da fiyatlara yansıyor.
Altın düşer mi çıkar mı?
Benzer uyarılar finans çevrelerinden de geldi. Oversea-Chinese Banking stratejisti Christopher Wong, “Powell’ın görevden alınması sadece merkez bankasının bağımsızlığını zayıflatmaz, aynı zamanda ABD para politikasının siyasallaşma riskini artırır. Bu da piyasaları ciddi şekilde rahatsız eder” dedi. Wong, Fed’in güvenilirliğinin sorgulanması durumunda, dolara olan güvenin sarsılabileceğini ve altına yönelimin hızlanabileceğini belirtti. Goldman Sachs, 2025’in ortalarında ONS altın fiyatının 4.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü ve "Fed faizleri düşürmezse ekonomik yavaşlama olur" uyarısında bulundu. Trump'ın bu ve buna benzer açıklamaları yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendiriyor. Bundan dolayı da altın fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor.