Altın fiyatlarının yükselmesinin birkaç temel nedeni vardır ve şu anda gram altının 4200 TL’yi aşması da bu nedenlerin bir kombinasyonuna işaret ediyor. Artan enflasyon endişeleri, yatırımcıların paralarının değerini korumak amacıyla altına yönelmesine neden oluyor. Altın, geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülür. İşte güncel artışın arkasındaki başlıca faktörler: