İslam Memiş, yatırımcılar için önemli bir detayı da paylaştı: Bu yılın asıl kazananı altın değil, gümüş. Gram bazında bakıldığında, gümüş fiyatları yılın ilk yarısında olağanüstü bir performans sergileyerek yatırımcısına altına kıyasla daha fazla kazanç sağladı.

Örnekle açıklayan Memiş, “1 Ocak’ta 10 bin TL ile altın alan yatırımcı yaklaşık 4.150 TL kazanç sağladı. Ancak aynı miktarla gümüş alan yatırımcının getirisi 6.000 TL’yi aştı” dedi.