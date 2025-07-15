Altın fiyatları, piyasadaki anlık dalgalanmalara göre değişiklik gösterebilir. Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi açıklamaları, küresel piyasalarda önemli bir belirsizlik oluşturdu. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırarak dikkatleri ons altına çevirdi. Altın fiyatları Asya'daki erken işlemlerde, yatırımcıların küresel ticaret gerilimlerinin yeniden arttığı bir ortamda güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle Haziran sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelerine ulaştı. Trump, Rusya’ya yönelik olarak, Ukrayna’daki savaşın sona ermemesi halinde 50 gün içerisinde yüzde 100 oranında tarife uygulayacaklarını söylemesi altın fiyatlarını sert yükseltti. Yatırımcılar bugün açıklanacak Haziran ayı ABD TÜFE verilerini izliyor. Uzman isimler ise Kritik veriler sonrası yeni rekor kapıda olabileceğini dile getiriyor. İslam Memiş’ten kayım ayı için kritik uyarı geldi. Peki, 15 Temmuz Salı gram, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları küresel gerilim ile yükseliyor. 12 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla altın fiyatları, piyasalardaki belirsizliklerle birlikte yatırımcıların en çok takip ettiği konular arasında yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın Çarşamba günü yaptığı yüzde 50 gümrük vergisi açıklamaları piyasaları tedirgin etti. Özellikle, ABD'ye ithal edilen bakıra ve Brezilya'dan ithal edilen mallara 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan bu vergiler, küresel ticaretteki tansiyonu artırdı. Trump, Rusya’ya yönelik olarak, Ukrayna’daki savaşın sona ermemesi halinde 50 gün içerisinde yüzde 100 oranında tarife uygulayacaklarını söylemesi altının ateşini yeniden yükseltti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
GRAM ALTIN ALIŞ 4.343,92 TL
GRAM ALTIN SATIŞ 4.344,39 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ÇEYEK ALTIN ALIŞ 7.035,00 TL
ÇEYREK ALTIN SATIŞ 7.096,00 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
CUMHURİYET ALTIN ALIŞ 28.054,00 TL
CUMHURİYET ALTIN SATIŞ 28.252,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI 14.070,00 TL
YARIM ALTIN SATIŞ FİYATI 14.191,00
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
22 AYAR BİLEZİK ALIŞ FİYATI 3.930,51 TL
22 AYAR BİLEZİK SATIŞ FİYATI 3.958,82 TL
ATA ALTIN NE KADAR?
ATA ALTIN ALIŞ FİYATI 28.467,13 TL
ATA ALTIN SATIŞ FİYATI 29.185,41 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
TAM ALTIN ALIŞ FİYATI 27.604,49 TL
TAM ALTIN SATIŞ FİYATI 28.149,24 TL
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların artık yeni bir döneme girdiğini belirterek “Kasım’a kadar altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görebiliriz” açıklamasında bulundu.
İslam Memiş’e göre altın yatırımcısı için dinlenme süreci sona erdi. Uzman, Kasım ayına kadar gram altının 4.500 TL seviyesini test edebileceğini belirtiyor. Bu sürecin FED’in faiz politikaları, jeopolitik riskler ve Trump’ın dış politika söylemleriyle desteklendiğine işaret ediyor.
İslam Memiş, yatırımcılar için önemli bir detayı da paylaştı: Bu yılın asıl kazananı altın değil, gümüş. Gram bazında bakıldığında, gümüş fiyatları yılın ilk yarısında olağanüstü bir performans sergileyerek yatırımcısına altına kıyasla daha fazla kazanç sağladı.
Örnekle açıklayan Memiş, “1 Ocak’ta 10 bin TL ile altın alan yatırımcı yaklaşık 4.150 TL kazanç sağladı. Ancak aynı miktarla gümüş alan yatırımcının getirisi 6.000 TL’yi aştı” dedi.
Altın piyasasında yükseliş trendinin Kasım’a kadar devam edebileceğini vurgulayan Memiş, bu dönemin ardından teknik olarak bir düzeltme hareketi beklediklerini ve Kasım-Aralık aylarında yeni değerlendirmelerin yapılması gerektiğini söyledi.