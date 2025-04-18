Altın alınmalı mı, satılmalı mı?

Almaya korkmasınlar, yani uzun vade düşünen vatandaşlar, yatırımcılar yatırımlarını hani bu fiyatlardan da bu seviyelerden de yapabilirler. Çünkü bu sene içerisinde dediğim gibi 4500 - 5000 bandını çok rahat bir şekilde göreceğimizi tahmin ediyoruz. Önümüzdeki günlerde izlenecek politikalar ve dünyada beklediğimiz haberler bizi aslında yanıltmayacağını hep beraber göreceğiz"





Öte yandan geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları bu haftaya yataya yakın düşüşle başladı. ABD'li dev banka Goldman Sachs ons altın için 4 bin dolara doğru yükseliş olabileceğin açıkladı. Goldman analistleri altının bu yılın sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara yükseleceğini ve fiyatların 2026 ortalarında ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörürken, UBS stratejisti Joni Teves Aralık 2025'e kadar ons başına 3.500 dolara işaret etti.