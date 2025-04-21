Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe pozitif başlangıç yaptı. Altın rekor kırmayı sürdürüyor. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu altın fiyatı tahminini 3 bin 300 dolardan ons başına 3 bin 700 dolara yükseltti. Gram altında sene sonu için fiyat veren uzman isim şaşırttı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 21 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.148,96 TL
Gram altın satış fiyatı 4.149,47 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.848,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.894,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 27.160,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.387,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.622,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.746,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.810,72 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.847,04 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 27.289,92 TL
ATA Altın satış fiyatı 27.979,11 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 26.462,95 TL
Tam altın satış fiyatı 26.985,77 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Gram altında sene sonu için fiyat veren uzman isim şaşırttı, yükseliş için tek bir noktaya dikkat çekti. Uzman isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken, Ekonomist Dr. Filiz Eryılmaz sene sonu beklentileri ile şaşırttı.
Çok ciddi bir konut kredisinde, ihtiyaç kredisinde, ticari kredide artış beklememek lazım. Biraz önce söylediğim ayrıntı sebebiyle genel olarak. Piyasa artık haziranda bir faiz indirimi beklemiyor. İlk faiz indirimi beklentisi şu an Temmuz'a kaydı. Her şey çok yolunda gitse bile haziranda pas geçer artık böylesi bir senaryoda" değerlendirmesinde bulundu.
Gram altın ne kadar olur?
"Kur üzerinde aşağı yönlü baskı gördük, 37.77'lere kadar düştü" ifadelerini kullanan ünlü ekonomist, "Dolayısıyla kur üzerinde baskı aşağı yönlü baskı daha da arttı bundan sonraki sürede ve bir miktar mevduat faizleri ticari kredi faizleri bir miktar yukarı gidecektir. Gram altının sene sonunda göreceği rakama dikkat çeken Eryılmaz, "Altın soluksuz yükselişine devam ediyor.
Şöyle söyleyeyim; benim gram altında sene sonu beklentim minimum 4700'ler civarı, maksimum 5200 - 5300'ler civarı. Yani bu arada bir yerde minimum 4700, maksimum 5300'ler civarı bir gram altın bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Küresel jeoekonomik gelişmeler ve makroekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Geçtiğimiz hafta altının ons fiyatı 3.358 dolara çıkarken, gram altın ise resmi kayıtlarda 4.117 liraya ulaştı. Bu sert yükselişlerin ardından finans devlerinden yıl sonu altın tahminlerine yönelik yeni açıklamalar geldi.
ABD merkezli Citi Research, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları ve tarife risklerini gerekçe göstererek, üç aylık altın fiyat hedefini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti. Avustralya merkezli ANZ ise yıl sonu tahminini 3.600 dolar olarak revize ederken, altı aylık hedefini de 3.500 dolara çıkardı. Banka, piyasadaki zayıflığın ve artan jeopolitik risklerin, altına olan yönelimi sürdüreceğini belirtti.
Altın alınmalı mı, satılmalı mı?
Öte yandan geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları bu haftaya yataya yakın düşüşle başladı. ABD'li dev banka Goldman Sachs ons altın için 4 bin dolara doğru yükseliş olabileceğin açıkladı. Goldman analistleri altının bu yılın sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara yükseleceğini ve fiyatların 2026 ortalarında ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörürken, UBS stratejisti Joni Teves Aralık 2025'e kadar ons başına 3.500 dolara işaret etti.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.