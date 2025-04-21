ABD merkezli Citi Research, Çinli sigorta şirketlerinin artan alımları ve tarife risklerini gerekçe göstererek, üç aylık altın fiyat hedefini ons başına 3.200 dolardan 3.500 dolara yükseltti. Avustralya merkezli ANZ ise yıl sonu tahminini 3.600 dolar olarak revize ederken, altı aylık hedefini de 3.500 dolara çıkardı. Banka, piyasadaki zayıflığın ve artan jeopolitik risklerin, altına olan yönelimi sürdüreceğini belirtti.

Altın alınmalı mı, satılmalı mı?

Öte yandan geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları bu haftaya yataya yakın düşüşle başladı. ABD'li dev banka Goldman Sachs ons altın için 4 bin dolara doğru yükseliş olabileceğin açıkladı. Goldman analistleri altının bu yılın sonuna kadar ons başına 3 bin 700 dolara yükseleceğini ve fiyatların 2026 ortalarında ons başına 4.000 dolara ulaşacağını öngörürken, UBS stratejisti Joni Teves Aralık 2025'e kadar ons başına 3.500 dolara işaret etti.



