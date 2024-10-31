Altın fiyatları son dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Piyasaların hareketliliğiyle birlikte altın ne kadar, gram altın ne kadar kaç lira oldu gibi sorular sıklıkla soruluyor. Güncel verilere göre, çeyrek altın fiyatı bugün kaç TL olduğu, özellikle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Anlık altın fiyatları ve canlı altın fiyatı bilgilerine ulaşmak için yatırımcılar, Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerini canlı olarak takip ediyor. Sarı metal, 31 Ekim Perşembe gününe rekor tazeleyerek başladı. Peki gram, çeyrek ne kadar? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte, 31 Ekim 2024 altın fiyatları son durum.

1 /17 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /17 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /17 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 3.067,72 TL Gram altın satış fiyatı 3.068,18 TL

4 /17 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 5.111,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.171,00 TL

5 /17 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 20.383,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 20.598,00 TL

6 /17 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 10.192,00 TL Yarım altın satış fiyatı 10.336,00 TL

7 /17 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.853,14 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.880,25 TL

8 /17 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 20.684,33 TL ATA Altın satış fiyatı 21.209,79 TL

9 /17 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 20.057,54 TL Tam altın satış fiyatı 20.456,78 TL

10 /17 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analistler yorumladı Altın piyasasının güncel durumunu yorumlayan ve altınla ilgili beklentilerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcısının ons altını takip etmesi gerektiğini belirterek, "Ons altın nereye gram altın oraya" ifadesini kullandı.



11 /17 Gram altın fiyatları düşecek mi, almalı mı satmalı mı? sorularına yanıt İslam Memiş’ten geldi. İslam Memiş şöyle devam etti: Piyasalarda belirsizlik var. O yüzden ons altın böyle dar bant aralığında gezinmeye devam ediyor.

12 /17 Yıl sonu ile alakalı 2.800 dolar beklentimiz geçirliliğini koruyor. ONS, 2.750 dolar seviyesini zaten gördü. Ons fiyatı 2.757 dolar düzeyine kadar yükseldi. Sonra hızı kesildi ve burda da 40 dolarlık bir satış gördük. 2.717 dolar seviyesine kadar geriledi. Burada daha çok 2.717-2.737 dolar seviyesinde oyalanıyor.

13 /17 Ama bizim düşüş yönlü beklentimiz devam ediyor. Sabır noktasında bir problem yok. Bu noktadan ons altın satın almam. 2.580 dolar düzeyini hedef koyarak kenarda beklemeye devam ediyorum. Elinde Türk Lirası olan vatandaşlar ise Euro'yu işaret etmeye devam ediyoruz.

14 /17 Altında ise düşüş yönlü beklentimiz sürüyor. Gram altın ise serbest piyasalarda 3.140 TL seviyesinde. Gram altın yatırımcısına uyarımız her zaman aynı. Ons altın nereye gram altın oraya.

15 /17 Burada da yine ons altını beklemeye devam ediyoruz. Ons altında düşüş beklediğimizden bizim için gram altında da aşağı yönlü hareketler süpriz olmayacaktır. Ancak dolar/TL nedeniyle gram altın tarafındaki o geri çekilmeler, ons altın kadar hızlı olmayabilir.

16 /17 Buraya dikkat etmekte fayda var. Gram altın için yıl sonu ile alakalı 3.350-3.380 banat aralığında yılın tamamlanması muhtemel. Bizim için yıl zaten bitti ama."