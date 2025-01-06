Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları için 2025 yılı beklentimi iki ay önce açıkladığımı anımsatmak isterim. Yıl sonuna kadar ons altın 3 bin-3 bin 500 dolar, gram altın 4 bin-4 bin 500 lira aralığı. En çok merak edilen de "Hangi ayda zirveleri görürüz?" oldu" dedi. İslam Memiş, “Teknik çalışmalarım bana altın ve gümüş fiyatlarının Temmuz itibariyle yeni rekor denemelerine başlayacağını işaret ediyor. Ondan sebep altın ve gümüş yatırımcılarının bu tarihe dikkat etmesi gerekiyor.” ifadesini kullanıyor.