ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLEME 22 MART: Bugün Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, alış satış kaç TL?

Altın fiyatları, hafta boyunca yaşanan rekor yükselişlerin ardından 22 Mart Cumartesi günü yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor. Haftayı aşağı yönlü seyirle kapatan gram altın 3 bin 705 lira, çeyrek altın ise 6 bin 96 lira seviyesinde işlem gördü. ONS altın ise son olarak 3 bin 28 dolar üzerinden fiyatlandı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…