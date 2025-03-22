ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLEME 22 MART: Bugün Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, alış satış kaç TL?

Altın fiyatları, hafta boyunca süren yukarı yönlü hareketin ardından yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. 22 Mart 2025 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Piyasalar hafta sonu kapalı olmasına rağmen Kapalı Çarşı'da işlemler sürerken, yatırımcılar güncel fiyatları araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 22 Mart 2025 güncel altın fiyatları…
Altın fiyatları, hafta boyunca yaşanan rekor yükselişlerin ardından 22 Mart Cumartesi günü yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor. Haftayı aşağı yönlü seyirle kapatan gram altın 3 bin 705 lira, çeyrek altın ise 6 bin 96 lira seviyesinde işlem gördü. ONS altın ise son olarak 3 bin 28 dolar üzerinden fiyatlandı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…
ONS ALTIN
Ons altın dün güne 3044 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3029 dolar, en yüksek de 3047 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3.023,48 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın dün güne 3701 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3699 lira, en yüksek de 3722 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 3.678,08 liradan alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da gram altın 3687 liradan alınırken 3742 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.019,00
6.154,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
12.039,00
12.307,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
23.863,88
24.355,71
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
24.004,00
24.513,00
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
24.036,47
24.545,95