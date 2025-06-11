Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD ile Çin arasındaki tarife görüşmelerinden çıkacak sonuca yönelik umutların azalması ile altın yükselişini sürdürdü. Altın yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dikkat çeken altın yorumu geldi. Peki, cumhuriyet altını, çeyrek bugün kaç lira? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 11 Haziran altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
ABD-Çin arasında Londra'da yapılan müzakerelerde ticari anlaşmazlıklara kalıcı çözüm bulunacağı konusunda çok az işaret verilmesi altın fiyatını yükseltti.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.209,15 TL
Gram altın satış fiyatı 4.209,62 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.874,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.937,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 27.419,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.625,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.752,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.876,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.838,14 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.874,28 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 27.916,82 TL
ATA Altın satış fiyatı 28.621,50 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 27.070,85 TL
Tam altın satış fiyatı 27.605,35 TL
Altın yükselir mi, düşer mi? Analistlerden dikkat çeken altın yorumu detaylar için tıklayın
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altında orta ve uzun vadede yükseliş beklentisinin korunduğunu ifade etti. Memiş, zaman zaman teknik düzeltmeler gelebileceğinin altını çizdi. İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde: “Küresel piyasaların gözü Donald Turmp'ın vergi tarifeleri açıklamasındaydı. Dün akşam çoğu ülkeye açıkladığı vergi tarifeleri küresel piyasalarda ciddi bir kargaşaya neden oldu. Kısa vadeli piyasalarda volatilite bayağı arttı. Ons altın ve gram altın tarafında da tansiyon biraz daha yüksekti. Ancak bugün öğle saatlerinde ons altının ve gram altının daha sakin bir seyirde olduğunu gözlemliyoruz.
Trump, vergi tarifelerini açıklamadan önce uluslararası piyasalarda ons altın 3110 dolar seviyesindeydi. 3167 dolar seviyesine kadar yükseldi. Yani tarifeler açıklandıktan sonra uluslararası piyasalarda ons altın tarafında, 57 dolarlık bir artış gördük. Gram altın 3853 lira seviyesindeydi. Tarifeler açıklandıktan sonra ons altından destek alan gram altının 3937 lira seviyesine kadar yükselerek gramında 84 liralık bir değer artışı olduğunu gördük.
Gram altın öğle saatlerinde biraz daha tasniyonu düşük. Şu anda 3875 lira serbest piyasalarda, ons altın 3120 dolar seviyesinde. Biraz daha tansiyonun düştüğünü, bu fiyatlamalar satın alındığı için biraz daha altın fiyatlarını sakinleştiğini gözlemliyoruz. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Ancak kısa vadede kar satışlarına karşı altın yatırımcılarının dikkat etmesi gerekiyor.
Her ne kadar orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam etse de nisan ayı içinde zaman zaman kar satışları, teknik düzeltmeler göreceğiz. Ons altın tarafında 3080-3030 dolar, gram altın tarafında 3750-3650 lira seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. O yüzden bugüne kadar altın almamış, düğün yapacak veya altın borcu olan yatırımcının panik yapmadan bu kar satışlarını beklemesi gerekiyor.
Elinde altın bulunduran yatırımcının nakde ihtiyacı yoksa, yani şu anda elinde altını muhafaza ediyorsa ve ev almayacaksa, araba almayacaksa, elindeki altınları satmamak gerekiyor. Elindeki altınları bulundurması gerekiyor. Çünkü orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor.
Bu yılla alakalı gram altın tarafında beklentimiz 4500 TL, ons altın tarafında 3200 dolar seviyesiyle alakalı beklentimiz geçerli. Ama bugünkü ekonomik koşullar ve bugünkü gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman 12 aylık süreç içinde ons altın tarafında 4250 dolar, gram altın tarafında 6000 lira seviyesi artık sürpriz olmayacaktır.”
Dev bankadan altın için büyük tahmin
State Street Global Advisors stratejistleri, altın piyasasının bu yılın geri kalanında 3.000 dolar/onsun üzerinde daha yüksek bir fiyat rejimine geçeceğini belirtiyor. Küresel ticaret gerilimleri hafiflese bile, State Street'in temel senaryo tahmini, altının bu yıl 3.100-3.500 dolar/ons arasında rekor fiyat seviyelerini koruyabileceğini gösteriyor.
Notta, "Boğa senaryomuzda (olasılık yüzde 30), stagflasyon ve hızlanan dolarizasyonun ortadan kalkması gibi belirli makroekonomik koşullar altında, altının önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde 4.000 dolar/ons seviyesine yaklaşacağını öngörüyoruz" denildi. Stratejistler, altın ETF'lerine daha fazla sermaye girişi, Çin'deki altın talebinde toparlanma ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi gibi çeşitli faktörlerin altın fiyatlarının yükselmesini destekleyeceğini düşünüyor.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.