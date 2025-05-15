



Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, daha önce yaptığı açıklamalarda gram altının 4 bin TL altına sarkması durumunda kademeli olarak alım yapılabileceğini açıklamıştı. Bugün itibariyle altın 4 bin TL seviyesinin altına düştü. Altın almak için bekleyenlerin yüzü güldü. İslam Memiş, "Altın ve gümüş için hazırlık yapıyor musunuz?" dedi.

Memiş, ayrıca dünyada yaşanan olumlu gelişmelerin borsaya da iyi bir şekilde yansıdığının altını çizdi.