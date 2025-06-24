Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden İran ve İsrail için ateşkes ilan edildiğini açıklaması ile birlikte ons altın aşağı yönlü hareket etti. Gram altın rekor kıracak diyen İslam Memiş tarih verdi. Peki altın yükselir mi, düşer mi? Cumhuriyet altını, çeyrek bugün kaç lira? Gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel 24 Haziran altın fiyatları alış - satış tablosu...

1 /18 Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...

2 /18 Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

3 /18 Altın fiyatları 24 Haziran Salı yani bugün yani haftanın ikinci iş gününe İran - İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin gündeme gelmesiyle birlikte aşağı yönlü seyirde başladı. Peki 24 Haziran bugün gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı bugün ne kadar?

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 4.241,82 TL Gram altın satış fiyatı 4.242,32 TL

4 /18 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 6.955,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 7.019,00 TL

5 /18 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 27.733,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.947,00 TL

6 /18 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 13.914,00 TL Yarım altın satış fiyatı 14.042,00 TL

7 /18 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.882,24 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.916,99 TL

8 /18 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 28.671,42 TL ATA Altın satış fiyatı 29.394,77 TL

9 /18 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 27.802,59 TL Tam altın satış fiyatı 28.351,17 TL



10 /18 Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu Piyasalarda güvenilir analizleriyle öne çıkan ünlü ekonomist İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu. Yeni bir yükseliş için net tarih veren Memiş, Eylül ayına dikkat çekti.



11 /18 Altının ilk altı ayda güçlü bir performans gösterdiğini hatırlatan İslam Memiş, şu anda piyasanın teknik bir düzeltme dönemine girdiğini söyledi. Ons altında kısa vadede 3.300 doların altına sarkma ihtimaline işaret eden Memiş, gram altının ise dolar kurundaki yükselişle birlikte güçlü kaldığını vurguladı.

12 /18 Gram altın serbest piyasada 4.317 TL civarında işlem görürken, yıl içindeki zirve seviye 4.433 TL olarak kayıtlara geçti. Piyasalarda asıl hareketin Eylül ayıyla başlayacağını ifade eden Memiş, yatırımcıları bu sürece kadar yaşanacak dalgalanmalar konusunda uyardı. “FED’in Eylül’de faiz indirimine gitmesi ons altını 3.500 dolara, gram altını ise 4.500 TL’ye taşıyabilir,” diyen Memiş, bu gelişmenin altın için bir ralli başlatabileceğini belirtti.

13 /18 Ancak manipülatif haberlerin etkisine karşı dikkatli olunması gerektiğini de ekledi. Altın ve gümüş piyasasında kısa vadeli yön tayininde spekülatif haberlerin etkili olabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların panik yapmamaları gerektiğini vurguladı.

14 /18 “Piyasaların odağı FED kararları ve küresel ekonomik görünümde olacak,” diyen Memiş, jeopolitik risklerin halen sürdüğünü ancak piyasa hareketlerini esas olarak merkez bankalarının belirleyeceğini söyledi.

15 /18 Dev bankadan altın için büyük tahmin Alman bankacılık devi Commerzbank 2025 ve 2026 yıl sonu altın tahminlerini güncelledi. Commerzbank, ons altın için yıl sonu tahminini 3000 dolardan 3400 dolara yükseltirken 2026 sonu tahminini ise .3000 dolardan 3600 dolara yükseltti. Ayrıca banka ons gümüşün yıl sonunda 37 dolar/ons, platinin 1250 dolar ve paladyumun 1100 dolar olmasını bekliyor.





16 /18 Notta, "Boğa senaryomuzda (olasılık yüzde 30), stagflasyon ve hızlanan dolarizasyonun ortadan kalkması gibi belirli makroekonomik koşullar altında, altının önümüzdeki altı ila dokuz ay içinde 4.000 dolar/ons seviyesine yaklaşacağını öngörüyoruz" denildi. Stratejistler, altın ETF'lerine daha fazla sermaye girişi, Çin'deki altın talebinde toparlanma ve Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi gibi çeşitli faktörlerin altın fiyatlarının yükselmesini destekleyeceğini düşünüyor.

17 /18 Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir? Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir. Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.

