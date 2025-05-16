Yatırımcının "güvenli liman" olarak gördüğü altında hareketlilik devam ediyor. ABD-Çin ticaret ateşkesi ve Hindistan-Pakistan arasında azalan jeopolitik riskler, küresel piyasalarda sakinleşmeye yol açtı. Bu durum altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ancak düşüş kısa sürdü, altın yeniden yükselişe geçti. Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcıları için son duruma ilişkin TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Altın alımı için doğru zaman geldi mi? Şuan altın alınmalı mı, satılır mı? Altın yükselir mi? İşte konuya ilişkin önemli açıklamanın ayrıntıları.
Son 2 yılda altın fiyatların dolar bazlı %77 yükseldi. Özellikle 2023 yılı 4 çeyrek döneminden sonra altın mevduatları ile konut fiyatları arasında pozitif bir korelasyon görüldü. Peki, şuanda altın alınır mı, satılır mı? İşte uzman isimden kritik tavsiye...
Altın almak için doğru zaman mı?
Finans analisti İslam Memiş'ten konuya ilişkin önemli açıklamalar: "Bunu fırsata çevirdiler ve o yüksek fiyattan da konut almayı araç almayı tercih ettiler. Bana göre mantıklı bir hareket yaptılar. Çünkü köpük ve balon fiyatlamalar vardı, suni fiyatlamalar vardı teknik düzeltme yapana yükselişler vardı, bu yükselişleri fırsata çeviren vatandaşlar konut ve araç ihtiyacını giderdi"
Talep artışı oldu ve %11 civarında konut tarafına bir yansıma oldu rakamsal değeri üzerinde.
Konut sektöründe deprem hassasiyeti de burada çok önemli yine talebin ben artacağını şahsen düşünüyorum ve dolayısıyla altın fiyatlarında yılın ilk yarısında %43 bir getiri sağlayacağız. Yılın ikinci yarısında aman aman bir getiri sağlayacağını Ben şahsen düşünmüyorum.
Gram altın ne kadara yükelecek? İşte kritik tahmin
Gram TL üzerinde 4500 lira seviyesini tekrar görebiliriz ons altın tarafında tekrar 3500 dolar seviyesini görebiliriz.
Konut mu, araç mı, altın mı? Hangisine yatırım yapılmalı?
"Konut mu, altın mı, araç mı" sorusunun cevabına araç ve konut olarak verebilirim.
Altın düşüşte! Yatırımcıyı önümüzdeki günlerde ne bekliyor?
Memiş, "Önümüzdeki hafta yükseliş göreceğiz. Bu kadar düşüşten sonra tekrar bir tepki alımı göreceğiz. Büyük ihtimalle 4100 lira seviyesi üzerine ataklar olur. Önümüzdeki haftadan sonra tekrar bir geri çekilme göreceğiz, tekrar 4000 lira seviyesi altına sarkacak. Ama sonuç itibariyle Mayıs ayı sonuna kadar düğüne yapacaklar, yatırımcılar, borcu olanlar bu işi bitirmeli. Hazirandan sonra tekrar bir yükselişin beklediğini söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.