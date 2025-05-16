Altın almak için doğru zaman mı?





Finans analisti İslam Memiş'ten konuya ilişkin önemli açıklamalar: "Bunu fırsata çevirdiler ve o yüksek fiyattan da konut almayı araç almayı tercih ettiler. Bana göre mantıklı bir hareket yaptılar. Çünkü köpük ve balon fiyatlamalar vardı, suni fiyatlamalar vardı teknik düzeltme yapana yükselişler vardı, bu yükselişleri fırsata çeviren vatandaşlar konut ve araç ihtiyacını giderdi"