Altın fiyatları ne olur, düşer mi çıkar mı?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı için altın piyasalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş'in altın yorumu şu şekilde:

"Gram altın tarafında da bu hafta bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Diğer yandan fiziki altın dolaşımında ciddi bir hareketlilik vardı. 38 milyar dolarlık bir altın transfer ediliyor şu anda. O yüzden yükselmişti. Ons altın 2800 dolar seviyesinin üzerindeydi.



