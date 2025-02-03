Altın piyasaları, son dönemde ABD Başkanı Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise %10 ek gümrük vergisi uygulama kararı gibi küresel gelişmelerden etkilenmekte. Bu tür politik hamleler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmakta. İslam Memiş'ten çarpışı altın yorumu geldi. Memiş, gram altın 4500 TL olacak deyip tarihi duyurdu. Peki altın fiyatları ne kadar yükselecek? İşte detaylar.
Altın, güvenli liman özelliği nedeniyle jeopolitik ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların ilgisini çekmektedir. ABD'nin uyguladığı yeni gümrük vergileri, küresel ticaret dinamiklerini etkileyerek altın talebini artırabilir. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları da altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaktadır. Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı, altının cazibesini korumasına katkı sağlamakta. Peki altın fiyatları ne olur, düşer mi çıkar mı? İşte analistlerden altın yorumu.
FED faiz kararlarının ne olacağının yanında FED Başkanı Jerome Powell'in yapacağı açıklamalar da piyasaların yönünü belirlemede etkili olacak. Sarı metale yatırım yapanlar ise güvenli liman olarak görülen altında neler olacağını merak etmeye devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için asıl kırılma noktasını açıklayarak alım fırsatı için önemli tarihi verdi.
Altın fiyatları ne olur, düşer mi çıkar mı?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 yılı için altın piyasalarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş'in altın yorumu şu şekilde:
"Gram altın tarafında da bu hafta bir gerileme beklediğimi söyleyebilirim. Diğer yandan fiziki altın dolaşımında ciddi bir hareketlilik vardı. 38 milyar dolarlık bir altın transfer ediliyor şu anda. O yüzden yükselmişti. Ons altın 2800 dolar seviyesinin üzerindeydi.
Yine hafta sonu gelen haber akışlarında ticaret savaşlarının etkilerini gözlemlemeye devam ediyoruz.
Ons altın 2783 dolar seviyesinde aşağı yönlü trendini, baskılanma trendini devam ettirme ihtimali kuvvetli ve ons altın tarafında düşüş öngörümüz devam ediyor.
Gram altın yine ons altımı takip etmeye devam ediyor. Haftaya 3.215 TL seviyesinden başladı.
Burada da ons altından olumsuz yönde etkilenerek yine 3.200 TL seviyesinin altında kısa vadede bir sarkma olabilir diye tahmin ediyorum.
Gram altın ne kadar olacak?
Yine bugünkü ekonomik koşulları, bugünkü gidişatı göz önünde bulundurduğumuz zaman, yıl içinde ons altın v e gram altın tarafında yükseliş beklentimiz de devam ediyor.
Ons altın tarafında 3000-3080 dolar seviyesi, gram altın tarafında temmuz ayına kadar 3500-3700 lira, Temmuz'dan sonra yılın ikinci yarısında 4000-4500 lira aralığı ile alakalı beklentimin devam ettiğini söyleyebilirim ve yine 2025 yılında altın güvenli bir liman olarak ön plana çıkacak gibi duruyor."