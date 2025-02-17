Piyasalardaki belirsizlik altın fiyatlarını kötü yönde etkiledi. Üst üste rekor kıran altın fiyatlarında beklenen geri çekilme gerekleşti. Altın fiyatlarında sert düşüş görüldü. Peki, altının seyri ne yönde olacak? Altın fiyatlarında ardı ardına gelen rekorların artık sona erebileceği endişeleri artıyor. Fiyatları yukarı yönlü besleyen Rusya-Ukrayna savaşında barış umudu altın fiyatlarını düşürebilir. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı tavırları nedeniyle altın primleniyor.
Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları 17 Şubat 2025 Pazartesi günü için araştırılmaya başlandı. Altın, yatırımcıların son rekor yükselişin aşırıya kaçmış olabileceği endişesiyle iki ayın en büyük tek günlük düşüşünün ardından yatay seyrediyor. İşte, Kapalıçarşı'dan anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.382,4210
Satış: 3.382,9450
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.412,0200
Satış: 5.531,2900
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.789,13
Satış: 11.062,14
GRAM 1,5 AYDA 425 LİRA KAZANDIRDI
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasaları için yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:
Trump'ın söylemleri altın fiyatlarında üzerinde 1,5 aydır önemli bir etkiye sahip. Özellikle kasım ayında kamuoyuna 2025 yılına ilişkin ons altın tarafında 3050-3080 dolar, gram altın tarafında 4000-4500 lira aralığı ile alakalı öngörümü açıkladım. Bir buçuk aylık süreç içinde ons altın tarafında 20 dolar gram altın tarafında 425 liralık bir değer artışı gördük.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
Kasım ayında 3050-3080 dolar seviyesini telaffuz etsem de son iki haftadır altın tarafında yaşanan bu yukarı yönlü hareketlerin çok sağlıksız olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Tamamen bir manipülasyon piyasası olduğunu söyleyebilirim.
Ama gram altın tarafında aynısını söyleyemem. Gram altın dolardan önemli ölçüde etkilenir. Bu yükselişlerini yıl boyunca devam ettirir diye tahmin ediyorum. Temmuz ayına kadar 3700-3800 lira. Temmuzda sonra 4000 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleşebilir.
Ons altın tarafında da sert düşüşlere hazırlıklı olmak lazım. Londra'dan Amerika'ya altın transferleri vardı. Altına da ithalat vergisi gelecek endişesi ile yurt dışındaki altın tüccarları ve şirketler fiziki altınlarını Amerika'ya transfer ediyor. Bu yükselişlerin arkasındaki nedenlerden birisi de bu.
SERT DÜŞÜŞLER GELEBİLİR
Diğer önemli bir faktörde Trump ve Elon Musk'ın altın için bir planı var. Altını yeniden bir değerleme modeli yapacaklar. 42 dolar seviyesinden sabitlediği dolar değerini FED büyük bir ihtimalle güncel değer üzerinden hesaplayacak. Ve FED'in altınları muhtemelen yine Amerika'daki Hazine'ye aktarılacak.
Tüm piyasalarda yaşanan belirsizlikler büyük bir manipülasyonun parçası. 2025 yılı için geniş bant aralığına odaklanmak gerekirse 2580 dolar seviyesi var, yukarıda 3080 dolar seviyesi var. Bu yıl bu bant aralığında fiyatları oyalayacaklarını düşünüyorum.
Altına gümrük vergisi geleceğine yönelik endişelerin olduğunu dile getiren Memiş, altına olan etkisini şu sözlerle açıkladı: Ons altın Amerika'daki enflasyon verisinden sonra 2864 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Tekrar 2930 dolar seviyesinin üzerine yerleşti. Yukarıda 2950-2980 dolar dirençleri olsa da ons altın tarafını temkinli bir şekilde izliyorum. Sert düşüşler ve düzeltmeler gelebilir.