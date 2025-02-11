Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Birçok ilde kar yağışı etkili olurken Valiliklerden son dakika kar tatili açıklaması geliyor. İstanbul’da bugün okullar tatil edilirken, Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat, Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba okul var mı? sorusuna yanıt aranıyor.
Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat, Sivas’ta etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Balıkesir, Giresun, Kırklareli ve Tekirdağ’da aralıklı yağış bekleniyor. Peki Amasya, Kayseri, Samsun, Yozgat, Tokat, Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Çarşamba okul var mmı Valilik açıklaması geldi mi?
Yağışların; Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Sivas'ta okullar tatil mi?
Şu an itibariyle, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sivas Valiliği'nden henüz bu konuda bir duyuru yapılmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük ise -5°C olacaktır.
Amasya'da okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?
12 Şubat 2025 Çarşamba günü Amasya'da okulların tatil edilemeyeceğine dair Valilikten resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. Amasya Valiliği'nden henüz bu konuda bir duyuru yapılmamıştır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Amasya'da kar yağışı bekleniyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük ise 5°C olacaktır.
Kayseri’de okullar tatil mi?
Yarın Kayseri’de okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilikten bir açıklama gelmedi. Hava şartlarının ani değişiklik gösterebileceği göz önünde bulundurularak, Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapacağı güncel duyuruları takip etmeniz önemlidir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Kayseri'de kar yağışı etkili olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük ise -4°C olacaktır.
Yozgat'ta okullar tatil oldu mu?
12 Şubat Çarşamba günü Yozgat merkez ve ilçelerinde okulların tatil olduğuna ilişkin Yozgat Valiliğinden resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Yozgat'ta kar yağışı beklenmekte. Gün içinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük ise -10°C olacaktır.
Tokat’ta okullar tatil mi?
Tokat merkez ve ilçelerinde okuyan öğrenciler 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Tokat'ta okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Tokat Valiliği'nden henüz bu konuda bir duyuru yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Tokat'ta parçalı bulutlu yer yer kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük ise 3°C olacaktır.