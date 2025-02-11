Sivas'ta okullar tatil mi?

Şu an itibariyle, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Sivas Valiliği'nden henüz bu konuda bir duyuru yapılmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük ise -5°C olacaktır.