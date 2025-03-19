Meteoroloji hava durumu tahmini raporuna göre, özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olasılığı yüksek.



