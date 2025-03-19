Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken, birçok ilde kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Amasya, Sivas, Çorum, Çankırı, Tokat’ta eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Öğrenciler ve veliler, valiliklerden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Amasya, Sivas, Çorum, Çankırı, Tokat’ta okullar tatil mi? 20 Mart Perşembe okul var mı, tatil edildi mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...
Son bir haftadır tüm yurtta etkili olan sıcak hava bu sabahtan itibaren yurdu terketti ve kış geri döndü. Yurt genelince sıcaklıklar 20 derece birden düştü. Kar yağışının bu gece ve yarın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının da sert düşüşü ile don ve buzlanma olaylarına aman dikkat. Meteoroloji’den, Amasya, Sivas, Çorum, Çankırı ve Tokat için kar uyarısı yapıldı. Peki yarın yani 20 Mart Perşembe günü Amasya, Sivas, Çorum, Çankırı, Tokat’ta okullar tatil olur mu, gözler son dakika kar tatili açıklaması için Bolu Valiliği'ne çevrildi.
Amasya’da okullar tatil mi?
Amasya Valiliği, Bolu'da bugün okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir. Güncel açıklamalar için haberimizi ara ara güncellemeyi unutmayınız.
Yarın, 20 Mart 2025 Perşembe günü, Amasya'da orta kuvvetli veya yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük -5°C, en yüksek ise -3°C civarında olacağı tahmin ediliyor.
Sivas’ta okullar tatil mi?
Sivas Valiliği, yoğun kar yağışının gözlendiği Sivas’ta yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
Yarın, 20 Mart 2025 Perşembe günü, Sivas'ta kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların en yüksek -1°C, en düşük -5°C olacağı tahmin ediliyor.
Çorum’da okullar tatil mi?
Çorum’da kar nedeniyle il genelindeki okullarda yarın eğitime ara verilip verilmediğine ilişkin henüz Çorum Valiliğiinden açıklama gelmedi.
Yarın, 20 Mart 2025 Perşembe günü, Çorum'da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların en yüksek 1°C, en düşük -4°C olacağı tahmin ediliyor.
Tokat’ta okullar tatil mi?
Tokat’ta okullar henüz tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Tokat Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Yarın, 20 Mart 2025 Perşembe günü Tokat'ta kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 0°C, gece ise -3°C civarında olacak.
Çankırı’da okullar tatil mi?
20 Mart Perşembe günü için Çankırı’da okul tatiline ilişkin Valilikten yapılan bir açıklama henüz yok. Yarın, 20 Mart 2025 Perşembe günü, Çankırı'da kar yağışı bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklık 4°C, en düşük sıcaklık ise -4°C olarak tahmin ediliyor.
Meteoroloji hava durumu tahmini raporuna göre, özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Şırnak, Hakkâri ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olasılığı yüksek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin 48 ili için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu uyarı Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun,, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak ve Osmaniye illerini kapsıyor.