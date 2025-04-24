Son dakika deprem haberleri... İstanbul'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından megakentte artçı sarsıntılar bugün de devam ediyor. İstanbul deprem ile sallandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olarak ölçülen çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Peki; az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 24 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...

1 /7 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'da meydana gelen depremler kapsamında ön değerlendirme raporunu yayımladı. Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

2 /7 AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 12.13'te Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6,99 kilometre derinliğinde kaydedildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da bir deprem daha meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. 3.9 ve 6.2 büyüklüklerindeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.





3 /7 AFAD: "İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ BİTMEDİ"

Önümüzdeki günlerde de artçı sarsıntıların devam edeceği belirtilen AFAD açıklamasında "Şu ana kadar 184 artçı sarsıntı olduğunu ve ana şok sonrası 4 ve üzeri 7 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Açıklamada "İstanbul'da deprem riski bitmedi" denildi.

4 /7 İSTANBUL SON DEPREMLER ANLIK 23 NİSAN 2025 AFAD verilerine göre saat 00.00'da Marmara denizinin 24.39 km derinliğinde, 3.7 şiddetinde artçı deprem meydana geldi. Saat 12.51'de İstanbul Büyükçekmece'dde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Son ölçümlere göre 12.49'da Silivri İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son ölçümlere göre 13.46'da 4.0 büyüklüğünde Silivri'de bir deprem daha oldu. Saat 13.02'de Büyükçekmece'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 13.02'de Büyükçekmece'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 15:12'de depremin büyüklüğünün 4.9 olduğu kaydedildi.













5 /7 SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan sarsıntılar anlık olarak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.





