Son dakika deprem haberleri... İstanbul'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından megakentte artçı sarsıntılar bugün de devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. İki depremin ardından en büyüğü 5.9 ve 4.9 olarak ölçülen çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Bugün ise Kütahya'da deprem meydana geldi. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 25 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgiler...

1 /7 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'da meydana gelen depremler kapsamında ön değerlendirme raporunu yayımladı. Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da büyük korkuya neden olan sarsıntı sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken Türkiye'nin farklı yerlerinden de deprem haberleri geliyor.

2 /7 KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya'da 4.5'luk depremin ardından 07.29'da 3.9'luk bir deprem daha yaşandı. AFAD ölçümlerine göre saat 07.23'te Kütahya Simav merkezli 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KÜTAHYA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ





3 /7

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 12.13'te Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

3,9 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6,99 kilometre derinliğinde kaydedildi. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 12.49'da bir deprem daha meydana geldi. 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Tarih-saat 25 Nisan 2025 07:23:44 itibariyle Simav (Kütahya) 4,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.









4 /7 AFAD: "İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ BİTMEDİ"

Önümüzdeki günlerde de artçı sarsıntıların devam edeceği belirtilen AFAD açıklamasında "Şu ana kadar 184 artçı sarsıntı olduğunu ve ana şok sonrası 4 ve üzeri 7 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Açıklamada "İstanbul'da deprem riski bitmedi" denildi.

5 /7 İSTANBUL SON DEPREMLER ANLIK 25 NİSAN 2025 AFAD verilerine göre son depremler listesi:

2025-04-25 07:49:01 39.23556 28.97639 12.11 ML 2.6 Simav (Kütahya) 2025-04-25 07:46:43 39.22889 28.98833 8.87 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2025-04-25 07:41:10 39.22861 28.97972 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya) 2025-04-25 07:40:21 39.23694 28.9775 6.98 ML 1.7 Simav (Kütahya) 2025-04-25 07:31:30 39.23889 28.97111 7.12 ML 1.9 Simav (Kütahya) 2025-04-25 07:29:22 39.24361 28.98194 11.61 MW 3.9 Simav (Kütahya) 2025-04-25 07:23:43 39.22444 28.97694 10.37 MW 4.5 Simav (Kütahya) 2025-04-25 07:20:45 38.00361 36.60722 7.01 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-04-25 07:00:34 40.81944 28.15278 8.2 ML 2.7 Marmara Denizi - [23.11 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2025-04-25 06:43:56 38.31722 37.74194 7.0 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 2025-04-25 06:30:03 37.87 26.86889 7.03 ML 2.0 Ege Denizi - [22.79 km] Seferihisar (İzmir) 2025-04-25 06:27:42 40.85583 28.4675 6.96 ML 2.0 Marmara Denizi - [16.47 km] Büyükçekmece (İstanbul) 2025-04-25 06:24:50 37.86556 26.86778 7.15 ML 1.5 Ege Denizi - [23.29 km] Seferihisar (İzmir)













