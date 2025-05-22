Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla metrobüs projesi için çalışmalar başlattı. Çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak. Güzergahlar: EGO Genel Müdürlüğü tarafından üç ayrı güzergahta fizibilite çalışmaları devam ediyor. Planlanan hatlar şunlardır: