Ankara’da şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla metrobüs projesi için çalışmalar başladı. EGO Genel Müdürlüğü metrobüsün güzergahlarını paylaştı. Peki Ankara’ya metrobüs ne zaman gelecek, Ankara metrobüs güzergahı neresi olacak? Metrobüs seferleri ne zaman başlayacak?
Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla metrobüs projesi için çalışmalar başlattı. Çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak. Güzergahlar: EGO Genel Müdürlüğü tarafından üç ayrı güzergahta fizibilite çalışmaları devam ediyor. Planlanan hatlar şunlardır:
ANKARA METROBÜS GÜZERGAHLARI
Hizmet vermesi planlanan üç güzergah:
Yenikent-Ulus-Karapürçek
-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Protokol Yolu-Konya Yolu-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)
-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Ovacık Mahallesi-Etlik Caddesi-Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü)
ANKARA'YA METROBÜS NE ZAMAN GELECEK?
EGO Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, ihale süreci devam eden metrobüslerden biri ile test sürücü başladı. Tamamen hizmete alınmasına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ayrıca EGO personellerine kapsamlı eğitimler verilmeye başlandı. Böylece sürüclerin bakım, arıza ve araçların etkin kullanımı konusunda uzmanlaşması sağlanacak.
Yeni nesil metrobüsler çevreci, yüksek performanslı bir ulaşım sağlıyor. Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklere sahipler.