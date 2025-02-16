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Ramazan imsakiyesi 2025 Ankara sahur vakti ve iftar saatleri

Ramazan imsakiyesi 2025 Ankara sahur vakti ve iftar saatleri

16:1116/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Ankara Ramazan imsakiyesi 2025 sahur vakti ve iftar saatleri</p>
Ankara Ramazan imsakiyesi 2025 sahur vakti ve iftar saatleri

2025 Ankara Ramazan İmsakiyesi açıklandı. Ankara’da sahur vakti ve iftar saatleri merak konusu. Ramazan 2025 imsakiye bilgilerine göre ilk iftar ve sahur saat kaçta olacak? Ankara iftar vakti ve sahur saati günlük olarak güncelleniyor. “İftara ne kadar kaldı?” diye merak edenler için en güncel bilgiler burada. Ankara’da İftar saati ne zaman? 2025 Ankara Ramazan İmsakiyesi sahur ve imsak vakitleri.

2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart Pazar günü sona erecektir. Ankara’da oruç tutanlar için iftar ve sahur vakitleri her gün birkaç dakika farklılık göstermektedir. Aşağıda, Ramazan ayının ilk haftasına ait Ankara için iftar ve sahur saatleri bulunmaktadır:

Ankara Namaz Vakitleri - Ankara İftar Saati ve Sahur Vakti İçin Tıklayın

Sahur vakti nedir?

Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.

İmsak nedir?

İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.

İmsak Vakti Ne Zaman?

İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.


İftar saati nedir?

İftar saati, İslam dininde oruç tutan kişilerin akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları vakittir. Güneş battığında akşam ezanı okunur ve oruç açma vakti gelir.

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