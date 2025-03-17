Ankara iftar vakti 2025: Ankara'da akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 17 Mart Ramazan imsakiyesi

Ankara'da yaşayanlar için Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, Ankara için günlük imsakiye takvimi ile ezan saatleri takip edilmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ankara İmsakiyesine göre 17 Mart Pazartesi bugün iftar saat 19:04'te yapılacak. İşte Ankara Ramazan 2025 imsakiyesi.
Ramazan ayı, manevi bir arınma, sabır, şükür ve yardımlaşma ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, on bir ayın sultanı olarak nitelendirilen mübarek Ramazan ayı tüm coşkusuyla devam ediyor. Ankara'da yaşayan ve oruç ibadetini sürdürenler, sahur saatlerini araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ankara imsakiyesinde iftar saati akşam ezanı saatleri de yer almaktadır. İşte bugün Ankara iftar vakitleri.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? (17 MART PAZARTESİ)
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Ramazan imsakiyesine göre 17 Mart Pazartesi iftar vakti saat 19:04'te yapılacak.
ANKARA İLÇELERİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Akyurt İftar Vakti 19:03
Altındağ İftar Vakti 19:04
Ayaş İftar Vakti 19:06
Bala İftar Vakti 19:03
Beypazarı İftar Vakti 19:08
Çamlıdere İftar Vakti 19:05
Çankaya İftar Vakti 19:04
Çubuk İftar Vakti 19:03
Elmadağ İftar Vakti 19:02
Etimesgut İftar Vakti 19:04
Evren İftar Vakti 19:00
Gölbaşı İftar Vakti 19:04
Güdül İftar Vakti 19:06
Haymana İftar Vakti 19:05
Kahramankazan İftar Vakti 19:05
Kalecik İftar Vakti 19:02
Keçiören İftar Vakti 19:04
Kızılcahamam İftar Vakti 19:05
Mamak İftar Vakti 19:04
Nallıhan İftar Vakti 19:10
Polatlı İftar Vakti 19:07
Pursaklar İftar Vakti 19:04
Sincan İftar Vakti 19:04
Şereflikoçhisar İftar Vakti 19:01
Yenimahalle İftar Vakti 19:04
Sahur vakti nedir?
Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir.
İmsak nedir?
İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.
İmsak Vakti Ne Zaman?
İmsak vakti, şehirlere ve günlere göre değişir. Ramazan imsakiyesi takip edilerek güncel imsak saatleri öğrenilebilir.
İftar saati nedir?
İftar saati, İslam dininde oruç tutan kişilerin akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları vakittir. Güneş battığında akşam ezanı okunur ve oruç açma vakti gelir.