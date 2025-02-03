Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son yapılan hava durumu tahminlerine göre 4 Şubat Salı gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Soğuk ve yağışlı havanın yaklaşık bir hafta etkili olması bekleniyor. Peki Ankara ve İstanbul'a kar yağacak mı? Yarın hava nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu tahminleri.
Bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar 4 Şubat Salı gününden itibaren önemli ölçüde düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), resmi internet adresinden yayınladığı uyarıda, sıcaklıkların mevsim normalleri altına inerek 6 ila 12 derece arasında azalacağını bildirdi. Soğuk hava dalgasının yaklaşık 1 hafta etkili olması beklendiği açıklanırken, ayrıca bu sürede ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği de paylaşıldı.
METEOROLOJİ: 1 HAFTA SÜRECEK
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat 2025 Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalarak ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.
Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ayrıca söz konusu periyotta ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir.
Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.
Bazı illerimizde Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Ankara : 3 / 0
İstanbul : 5 / 2
İzmir : 9 / 4
Konya : 3 / 0
Kocaeli : 5 / 3
Bolu : 0 / -2
Samsun : 6 / 5
Trabzon : 6 / 4
Tokat : 1 / -1
Erzurum : -2 / -12
Eskişehir : -1 / -2
Afyonkarahisar : -1 / -4
Balıkesir : 4 / 1
Sivas : -1 / -4
Oluşması Muhtemel Riskler
Buzlanma - Don Olayı
İSTANBUL VE ANKARA'DA KAR BEKLENİYOR!
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşecek, çarşamba günü İstanbul ve Ankara'da kar yağışı görülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yapılan son tahminlere göre, Türkiye'nin yarından itibaren yeni yağışlı sistemin etkisine gireceğini belirten Macit, yarın akşam saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların, salı ve çarşamba günü yurt genelinde etkili olmasını beklediklerini söyledi.
Macit, yağışların sağanak şeklinde başlayacağını dile getirerek, "Salı gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kara dönmesini bekliyoruz. Yağışlı havanın perşembe günü kuzey ve doğu kesimlerinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların salı gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilebilir düzeyde azalacağını vurgulayan Macit, "Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşmesini bekliyoruz." dedi.
Macit, geçen hafta yurdun büyük bölümünde etkili olan sis ve pus hadisesinin özellikle yarın iç ve doğu kesimlerin tamamında etkili olmasını beklediklerini ifade ederek, sisin salı günü yağışla birlikte azalacağını ancak hafta sonu itibarıyla tekrar görüleceğine dikkati çekti.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesinin devam ettiğine işaret eden Macit, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3 BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA DURUMU
Macit, İstanbul'da yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak görüleceğini, salı günü de sağanağın devam edeceğini söyledi.
Çarşamba günü İstanbul için karla karışık yağmur beklendiğinin altını çizen Macit, "Özellikle İstanbul'un kuzeyinin yükseklerinde kar yağışları göreceğiz. İstanbul'da yarın hava 11 derece olacak, sıcaklıklar çarşamba ve perşembe günü 5-6 dereceye kadar düşecek." şeklinde konuştu.
Ankara'da yarın yağış beklentisinin söz konusu olmadığını dile getiren Macit, başkentte salı günü sağanak, çarşamba günü ise hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.
Macit, Ankara'da 11 derece olan sıcaklıkların gündüz en yüksek 2, gece en düşük eksi 4 dereceye kadar düşmesini beklediklerini kaydetti.
İzmir'de de yarın yağış beklenmediğini ancak salı günü sağanak yağışın etkili olacağını vurgulayan Macit, "İzmir'de sıcaklıkların 17 dereceden 8 dereceye kadar düşeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.