AÖF FİNAL SINAV SONUÇ SORGULAMA: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Anadolu Üniversitesi’nin takvimine göre AÖF bahar dönemi final sonuçları 3 Haziran’da duyuruldu. Final sürecini geride bırakan öğrenciler için şimdi sırada yaz okulu var. AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ders seçimi ve sınav günüyle ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte 2025 AÖF yaz okuluna dair güncel bilgiler…