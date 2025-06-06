AÖF FİNAL SINAV SONUÇ SORGULAMA: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) bahar dönemi final sınav süreci geride kalırken, gözler yaz okulu takvimine çevrildi. 24-25 Mayıs tarihlerinde tamamlanan finallerin ardından sonuçlar 3 Haziran itibarıyla açıklandı. Şimdi ise binlerce AÖF öğrencisi, yaz okulu başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. 2025 AÖF yaz okulu hangi tarihlerde yapılacak?
Anadolu Üniversitesi’nin takvimine göre AÖF bahar dönemi final sonuçları 3 Haziran’da duyuruldu. Final sürecini geride bırakan öğrenciler için şimdi sırada yaz okulu var. AÖF yaz okulu kayıt tarihleri, ders seçimi ve sınav günüyle ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte 2025 AÖF yaz okuluna dair güncel bilgiler…
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi, genellikle sınavların tamamlanmasından sonra final sonuçları 3 Haziran Salı günü https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinden erişime açıldı.
AÖF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Öğrenciler, sınav sonuçlarını aşağıdaki platformlar üzerinden kolayca öğrenebilir:
AÖF Öğrenci Otomasyonu (https://aof.anadolu.edu.tr)
Anadolu Mobil Uygulaması (iOS ve Android)
E-Devlet üzerinden de sınav geçmişi ve başarı durumları kontrol edilebilir.
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu 30 Haziran 2025 - 16 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek. Öğrenciler yaz okulu sınavına ise 16 Ağustos 2025 tarihinde katılım sağlayacak.