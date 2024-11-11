Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi her yıl akademik takvimini yayınlamaktadır. Ara sınav, final sınavı gibi sınavlara girmek için adaylar sınavdan bir süre önce sınav merkezi teecihi yapmak zorundalar. Her sınav öncesi tanınan bu belirli süre içerisinde sınav merkezi tercihi yapabilir veya değiştirebilirler. Peki, AÖF sınav merkezi tercihi nasıl yapılır? AÖF sınavi için sınav yeri değişikliği nasıl yapılır? İşte Açıköğretim Fakültesi sınav merkezi tercihi işlemleri...

1 /13 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için sınav merkezi tercihi, başarılı bir sınav dönemi geçirmek için büyük önem taşır. Her sınav dönemi öncesinde AÖF, öğrencilerin sınavlarını hangi merkezde yapacaklarını seçebilecekleri bir tercih dönemi başlatır. Bu dönemde doğru merkez tercihi yapmak, sınav sürecini daha rahat hale getirebilir.

2 /13 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, her yıl belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze sınavlara girmektedir. Sınav merkezlerinin doğru bir şekilde tercih edilmesi, sınav sürecinde büyük kolaylık sağlar. AÖF sınav merkezi tercih işlemleri, belirli tarihlerde yapılır ve bu işlem, öğrencilerin sınavlarını hangi şehirde veya hangi sınav merkezinde gerçekleştireceklerini belirlemeleri için önemlidir. İşte AÖF sınav merkezi tercihi için adım adım yapmanız gerekenler:

3 /13 Adım 1: Tercih Dönemini Takip Edin AÖF sınav merkezi tercihleri, her sınav dönemi öncesinde belirli bir tarihlerde yapılır. Bu tarihler, AÖF’nin resmi web sitesi üzerinden ve öğrencilere SMS ile bildirilir. Tercih işlemleri genellikle birkaç gün sürer, bu yüzden tarihler kaçırılmamalıdır.

4 /13 Adım 2: Sisteme Giriş Yapın AÖF sınav merkezi tercihinizi yapmak için, öğrenci giriş bilgilerinizi kullanarak AÖF öğrenci otomasyon sistemine giriş yapmanız gerekir. Sisteme giriş yaptıktan sonra, “Sınav Merkezi Tercih” kısmına yönlendirilirsiniz.

5 /13 Adım 3: Tercih Yapılacak Sınav Merkezlerini İnceleyin AÖF, her sınav dönemi için belirli bir liste halinde sınav merkezleri sunar. Bu listeyi dikkatlice inceleyerek, yaşadığınız yerden en uygun olan sınav merkezini seçmeniz önemlidir. Merkezi tercihlerde, ulaşım kolaylığı, sınav merkezinin kapasitesi ve daha önceki sınav deneyimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.

6 /13 Adım 4: Tercihlerinizi Yapın Sistemde, birden fazla sınav merkezi tercih etmeniz mümkün olacaktır. Ancak, ilk tercih sırasına göre öncelik tanınır. Yalnızca birkaç tercih yapmanız gerekebilir, bu yüzden en yakın veya en uygun olan sınav merkezini tercih edin. Tercihlerinizi yaptıktan sonra, onaylama aşamasına geçin.

7 /13 Adım 5: Tercihlerinizi Onaylayın ve Kaydedin Tüm tercihleriniz tamamladıktan sonra, bilgilerinizi kontrol edin ve onaylayın. Sonrasında tercihlerinizi kaydedin. Kaydetme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, AÖF tarafından gönderilen onay mesajı, tercihlerinizi doğru şekilde kaydettiğinizin bir göstergesidir.

8 /13 Adım 6: Tercih Değişikliği İçin Süreyi Takip Edin Sınav merkezi tercihinizi kaydettikten sonra, tercihinizde herhangi bir değişiklik yapma ihtiyacınız olursa, belirtilen süre içinde işlemi yeniden gerçekleştirebilirsiniz. Tercih değiştirme süresi geçtikten sonra, değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.

9 /13 AÖF sınav merkezi tercihleri, sınav deneyiminizin sorunsuz geçmesi için önemli bir adımdır. Bu adımları dikkatlice takip ederek, sınav merkezi tercihinizi doğru yapabilir ve sınavınıza rahatlıkla hazırlık yapabilirsiniz.

10 /13 AÖF Şifresi Almak İçin Gerekenler

Öğrenci Numarası: AÖF'ye kayıtlı bir öğrencinin öğrenci numarasına sahip olmanız gerekir. Bu numara, kayıt sırasında size verilir ve her öğrencinin kendine ait benzersiz bir numarası vardır.

TC Kimlik Numarası: AÖF şifresi alırken, TC kimlik numaranız da gereklidir. Bu numara, kimliğinizin doğrulanabilmesi için kullanılır.

11 /13 AÖF Şifresi Unutulması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Eğer şifrenizi unuttuysanız, yukarıdaki adımları takip ederek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Ancak, şifre sıfırlama işlemi yalnızca öğrenci numaranız ve TC kimlik numaranızla yapılabilir. Eğer bilgilerinizi doğru girmenize rağmen şifrenizi sıfırlayamıyorsanız, AÖF öğrenci işlerine başvurmanız gerekebilir.

12 /13 AÖF Şifresini Değiştirme

AÖF şifresini değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra, "Hesap Ayarları" veya "Şifre Değiştirme" seçeneklerini kullanarak şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yeni şifre belirledikten sonra, bu şifreyi unutmamanız önemlidir.